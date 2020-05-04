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Из-за пожара в лаборатории на Сурганова эвакуировали 20 человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожар в научном институте. Из лаборатории органического синтеза на улице Сурганова эвакуировали 20 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Во время проведения опытов в Институте физико-органической химии Национальной академии наук загорелось имущество. Очаг находился на 3-м этаже здания.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
На месте происшествия работало более 10 единиц техники.
Чтобы справиться с огнем, спасателям потребовалось 14 минут. Никто не пострадал.
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Новости Беларуси. Пожар в научном институте. Из лаборатории органического синтеза на улице Сурганова эвакуировали 20 человек, сообщили в программе «Столичные...
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