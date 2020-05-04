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Из-за пожара в лаборатории на Сурганова эвакуировали 20 человек

04.05.2020 18:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пожар в научном институте. Из лаборатории органического синтеза на улице Сурганова эвакуировали 20 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за пожара в лаборатории на Сурганова эвакуировали 20 человек

Во время проведения опытов в Институте физико-органической химии Национальной академии наук загорелось имущество. Очаг находился на 3-м этаже здания.

Из-за пожара в лаборатории на Сурганова эвакуировали 20 человек

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Со слов работников института выяснилось, что проводились опыты в лаборатории органического синтеза. В результате проведения испытаний с диэтиловым эфиром произошло возгорание имущества на площади 15 квадратных метров.

Из-за пожара в лаборатории на Сурганова эвакуировали 20 человек

На месте происшествия работало более 10 единиц техники.

Из-за пожара в лаборатории на Сурганова эвакуировали 20 человек

Чтобы справиться с огнем, спасателям потребовалось 14 минут. Никто не пострадал.

Люди в материале: Ольга Мельченко

 
 
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Новости Беларуси. Пожар в научном институте. Из лаборатории органического синтеза на улице Сурганова эвакуировали 20 человек, сообщили в программе «Столичные...
 
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