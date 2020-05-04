ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Юрий Бондарь о 9 Мая: «Для моей семьи это, наверное, самый священный праздник»

04.05.2020 18:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, проходят в эти дни по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Бондарь о 9 Мая: «Для моей семьи это, наверное, самый священный праздник»

К мемориальным комплексам, обелискам, памятникам, братским захоронениям и могилам неизвестных солдат возлагают цветы. 

«Не просто красивый жест, это движение души». Представители Белгосфилармонии возложили цветы к Вечному огню

Юрий Бондарь о 9 Мая: «Для моей семьи это, наверное, самый священный праздник»

Артисты, певцы и актеры, в том числе и министр культуры, почтили память павших у стелы «Минск – город герой».

Юрий Бондарь о 9 Мая: «Для моей семьи это, наверное, самый священный праздник»

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:  
В моей семье воевали практически все. Это оба деда, это бабушка, которую призвали в 1942 году. И они прошли эту войну, слава богу, вернулись живые, здоровые, дали жизнь моим родителям, воспитывали меня. Но, конечно, для моей семьи это, наверное, самый священный праздник, это прекрасная традиция, которую я стараюсь привить и своим детям в этот день отдавать дань памяти, уважение тем людям, которые в тяжелейшей борьбе завоевали для нас мир, свободу, право на самоопределение, право строить свою счастливую, мирную жизнь.

Юрий Бондарь о 9 Мая: «Для моей семьи это, наверное, самый священный праздник»

К акции «Беларусь помнит. Помним каждого» могут присоединиться жители всех регионов. Она в эти дни проходит по всей стране.   

Люди в материале: Юрий Бондарь

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, проходят в эти дни по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К мемориальным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Психотерапевт рассказал о главном средстве против "карантинной депрессии"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика