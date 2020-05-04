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Юрий Бондарь о 9 Мая: «Для моей семьи это, наверное, самый священный праздник»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, проходят в эти дни по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К мемориальным комплексам, обелискам, памятникам, братским захоронениям и могилам неизвестных солдат возлагают цветы.
Артисты, певцы и актеры, в том числе и министр культуры, почтили память павших у стелы «Минск – город герой».
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
К акции «Беларусь помнит. Помним каждого» могут присоединиться жители всех регионов. Она в эти дни проходит по всей стране.
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Новости Беларуси. Мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, проходят в эти дни по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К мемориальным...
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