ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вопросы работы предприятий и проблемы ЖКХ лидируют среди обращений граждан в КГК

04.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Вопросы работы предприятий и проблемы ЖКХ лидируют среди обращений граждан в КГК

В Комитет государственного контроля и его территориальные органы в первом квартале 2020 года поступило 3497 письменных и устных обращений — на 5,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили БЕЛТА в КГК.

В центральный аппарат контрольного ведомства в январе — марте поступило 975 письменных и электронных обращений, 40 устных, в комитеты госконтроля областей — 728 и 467, органы финансовых расследований — 1190 и 97 соответственно.

«Следует отметить, что 276 обращений, поступивших в центральный аппарат, рассмотрено органами Комитета госконтроля, 683 — другими госорганами по компетенции. По результатам рассмотрения приняты положительные решения по 27 обращениям, даны разъяснения по 176. К дисциплинарной ответственности привлечены 74 человека, к административной — 21 физическое и юридическое лицо. Освобождены от занимаемой должности пять человек. Размер штрафных санкций и сумма возмещения ущерба составили в первом квартале почти Br16,4 тыс. В январе — марте 2020 года проведено 12 проверок по обращениям и 11 проверок государственных органов и организаций. Это почти в два раза больше, чем в январе — марте 2019 года», — добавили в КГК.

Например, за нарушение сроков рассмотрения обращения жителей деревни Королищевичи КГК Минской области привлек к административной ответственности должностное лицо управления землеустройства райисполкома.

В связи с обращением жильцов дома №10а в микрорайоне Сож города Кричева выяснилось, что в подвале дома находился не поверенный с 2018 года прибор учета тепловой энергии. За использование средства измерения, не прошедшего в установленном порядке поверку, должностное лицо Кричевского УКПП «Коммунальник» привлечено к административной ответственности. В доме установлен новый поверенный прибор учета тепловой энергии, выполнен перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги.

Органы КГК в январе — марте провели 152 прямые телефонные линии и выездных приема граждан, на которые обратились 143 человека, еще 23 рассказали о своих замечаниях, просьбах и предложениях напрямую руководителям контрольного ведомства и начальникам главных управлений (они провели 18 прямых телефонных линий и выездных приемов). В первом квартале состоялось 27 горячих линий, в том числе на тему начисления заработной платы в бюджетной сфере после введения новых условий оплаты труда. Выявленные нарушения были оперативно устранены.

Что касается тематики обращений, то наиболее часто в них поднимались вопросы о деятельности предприятий и организаций, коммунально-бытовые проблемы, а также различные аспекты гражданско-правовых отношений. «В отдельных случаях должностные лица проявляют равнодушие к проблемам людей, халатно относятся к своим обязанностям, демонстрируют формальный подход к работе с обращениями граждан. Некоторые волнующие людей вопросы решаются на местном уровне только после обращения в органы Комитета госконтроля», — отметили в КГК.

Особое внимание Комитет госконтроля уделяет рассмотрению обращений и принятию по ним исчерпывающих мер другими государственными органами. На постоянном контроле — соблюдение законодательства о труде, в первую очередь о выплате заработной платы. За первый квартал поступило 191 обращение по этой тематике, в том числе по вопросам трудоустройства, трудовой дисциплины, использования подложных документов и др.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Комитет государственного контроля и его территориальные органы в первом квартале 2020 года поступило 3497 письменных и устных обращений — на 5,6% меньше по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Юрий Бондарь о 9 Мая: «Для моей семьи это, наверное, самый священный праздник»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика