Вопросы работы предприятий и проблемы ЖКХ лидируют среди обращений граждан в КГК

Источник материала: Вороновская газета





В Комитет государственного контроля и его территориальные органы в первом квартале 2020 года поступило 3497 письменных и устных обращений — на 5,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили БЕЛТА в КГК.

В центральный аппарат контрольного ведомства в январе — марте поступило 975 письменных и электронных обращений, 40 устных, в комитеты госконтроля областей — 728 и 467, органы финансовых расследований — 1190 и 97 соответственно.

«Следует отметить, что 276 обращений, поступивших в центральный аппарат, рассмотрено органами Комитета госконтроля, 683 — другими госорганами по компетенции. По результатам рассмотрения приняты положительные решения по 27 обращениям, даны разъяснения по 176. К дисциплинарной ответственности привлечены 74 человека, к административной — 21 физическое и юридическое лицо. Освобождены от занимаемой должности пять человек. Размер штрафных санкций и сумма возмещения ущерба составили в первом квартале почти Br16,4 тыс. В январе — марте 2020 года проведено 12 проверок по обращениям и 11 проверок государственных органов и организаций. Это почти в два раза больше, чем в январе — марте 2019 года», — добавили в КГК.

Например, за нарушение сроков рассмотрения обращения жителей деревни Королищевичи КГК Минской области привлек к административной ответственности должностное лицо управления землеустройства райисполкома.

В связи с обращением жильцов дома №10а в микрорайоне Сож города Кричева выяснилось, что в подвале дома находился не поверенный с 2018 года прибор учета тепловой энергии. За использование средства измерения, не прошедшего в установленном порядке поверку, должностное лицо Кричевского УКПП «Коммунальник» привлечено к административной ответственности. В доме установлен новый поверенный прибор учета тепловой энергии, выполнен перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги.

Органы КГК в январе — марте провели 152 прямые телефонные линии и выездных приема граждан, на которые обратились 143 человека, еще 23 рассказали о своих замечаниях, просьбах и предложениях напрямую руководителям контрольного ведомства и начальникам главных управлений (они провели 18 прямых телефонных линий и выездных приемов). В первом квартале состоялось 27 горячих линий, в том числе на тему начисления заработной платы в бюджетной сфере после введения новых условий оплаты труда. Выявленные нарушения были оперативно устранены.

Что касается тематики обращений, то наиболее часто в них поднимались вопросы о деятельности предприятий и организаций, коммунально-бытовые проблемы, а также различные аспекты гражданско-правовых отношений. «В отдельных случаях должностные лица проявляют равнодушие к проблемам людей, халатно относятся к своим обязанностям, демонстрируют формальный подход к работе с обращениями граждан. Некоторые волнующие людей вопросы решаются на местном уровне только после обращения в органы Комитета госконтроля», — отметили в КГК.

Особое внимание Комитет госконтроля уделяет рассмотрению обращений и принятию по ним исчерпывающих мер другими государственными органами. На постоянном контроле — соблюдение законодательства о труде, в первую очередь о выплате заработной платы. За первый квартал поступило 191 обращение по этой тематике, в том числе по вопросам трудоустройства, трудовой дисциплины, использования подложных документов и др.

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