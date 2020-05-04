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В последние годы контрольная деятельность налоговой инспекции переориентирована на использование мер профилактического и предупредительного характера

04.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В ней все более преобладают методы удаленного, дистанционного контроля, которые позволяют владеть ситуацией вообще без вмешательства в текущую деятельность плательщика.

Сегодня основная роль отведена камеральному контролю, проводимому налоговыми органами.

Так, за 2019 год инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Слуцкому району (далее – инспекция) по результатам последующего этапа камерального контроля направлено 295 уведомлений, по которым дополнительно поступило в бюджет порядка 4 млн.142 тыс. руб., за 1 квартал 2020 года направлено в адрес плательщиков 61 уведомление, добровольно получил бюджет порядка 377 тыс. руб.

При этом львиная доля дополнительно поступивших сумм выявляется при проведении камерального контроля НДС с использованием функционала автоматизированной информационной системы «Учет счетов-фактур». В результате бюджет пополнился налогом на добавленную стоимость за 2019 год на 3 млн. 305 тыс. руб., за 1 квартал текущего года на 252 тыс. руб.

Кроме того, особое внимание инспекцией уделяется анализу информации, имеющейся в декларациях плательщика, по удержанию и перечислению в бюджет налоговыми агентами подоходного налога с заработной платы наемных работников, на предмет полноты уплаты его в бюджет. По направленным уведомлениям плательщики доплатили за 2019 год подоходный налог на сумму 567 тыс. руб., за 1 квартал 2020 года на сумму 79 тыс. руб.

Не остаются без внимания и другие объекты налогообложения, контроль за уплатой которых возложен на налоговые органы Налоговым кодексом. В частности по результатам последующего этапа камерального контроля дополнительно поступило в бюджет 270 тыс. руб. и 46 тыс. руб., соответственно, налога на прибыль, налога при упрощенной системе налогообложения, налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки.

Таким образом, преимущество камерального контроля – в предоставлении плательщику времени и права на добровольное исполнение налоговых обязательств без составления акта камеральной проверки и привлечения к административной ответственности по направленному в его адрес уведомлению с целью пересмотра налоговой базы и, соответственно, добровольной уплате недоплаченных налогов.

Заместитель начальника инспекции Л.Н.Шкурская

 
 
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В ней все более преобладают методы удаленного, дистанционного контроля, которые позволяют владеть ситуацией вообще без вмешательства в текущую деятельность...
 
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