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В Гомеле остановили бесправницу на «жигулях» с крадеными телятами на заднем сиденье
Источник материала: Tut.by
Ночью 1 мая на улице Лазурной в Гомеле сотрудники ГАИ остановили «жигули» и очень удивились. Мало того что за рулем находилась бесправница, так еще и пассажиров перевозила необычных. Подробности
На заднем сиденье легковушки под покрывалами милиционеры обнаружили двух телят. Перевозить их 29-летней жительнице Гомельского района помогали два ее приятеля.
Для дальнейших разбирательств компанию доставили в Советский РОВД. Там выяснилось, что телята украдены с одного из предприятий Добрушского района. Возбуждено уголовное дело.
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Ночью 1 мая на улице Лазурной сотрудники ГАИ остановили Жигули и очень удивились. Мало того, что за рулем находилась бесправница, так еще и пассажиров перевозила...
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