В Гомеле остановили бесправницу на «жигулях» с крадеными телятами на заднем сиденье

Источник материала: Tut.by

Ночью 1 мая на улице Лазурной в Гомеле сотрудники ГАИ остановили «жигули» и очень удивились. Мало того что за рулем находилась бесправница, так еще и пассажиров перевозила необычных. Подробности рассказали в УВД.





На заднем сиденье легковушки под покрывалами милиционеры обнаружили двух телят. Перевозить их 29-летней жительнице Гомельского района помогали два ее приятеля.

Для дальнейших разбирательств компанию доставили в Советский РОВД. Там выяснилось, что телята украдены с одного из предприятий Добрушского района. Возбуждено уголовное дело.