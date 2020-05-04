|
«Умную» упаковочную бумагу для еды будут производить в Борисове. Плюсы новинки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Разумную упаковочную бумагу будут производить в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Испытания проводились на заводе Госзнака, это совместный проект с Академией наук. Продукт биоразлагаемый. Это экологически чистая альтернатива полимерной пленке и полиэтиленовым пакетам.
Целлюлозная упаковка для продуктов питания обрабатывается специальным веществом, устойчивым к жирам и влаге. Также в составе бумаги есть консерванты, которые продлевают срок годности продуктов.
Алексей Кашин, руководитель производства бумаги фабрики Госзнака:
Торговые сети страны уже были заинтересованы в упаковке. Одними из первых ее внедрили на Слуцком сыродельном комбинате.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Разумную упаковочную бумагу будут производить в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Испытания проводились на заводе Госзнака, это...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)