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«Умную» упаковочную бумагу для еды будут производить в Борисове. Плюсы новинки

04.05.2020 19:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Разумную упаковочную бумагу будут производить в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Умную» упаковочную бумагу для еды будут производить в Борисове. Плюсы новинки

Испытания проводились на заводе Госзнака, это совместный проект с Академией наук. Продукт биоразлагаемый. Это экологически чистая альтернатива полимерной пленке и полиэтиленовым пакетам.

«Умную» упаковочную бумагу для еды будут производить в Борисове. Плюсы новинки

Целлюлозная упаковка для продуктов питания обрабатывается специальным веществом, устойчивым к жирам и влаге. Также в составе бумаги есть консерванты, которые продлевают срок годности продуктов.

«Умную» упаковочную бумагу для еды будут производить в Борисове. Плюсы новинки

Алексей Кашин, руководитель производства бумаги фабрики Госзнака:
Препятствует росту на ней плесени, бактерий. Это пищевые добавки. Они абсолютно безопасны – это все проверено, сертифицировано. Мы эту свою бумагу, естественно, проверили в Центре гигиены и эпидемиологии, получили на ее все сертификаты.

«Умную» упаковочную бумагу для еды будут производить в Борисове. Плюсы новинки

Торговые сети страны уже были заинтересованы в упаковке. Одними из первых ее внедрили на Слуцком сыродельном комбинате.

Люди в материале: Алексей Кашин

 
 
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Новости Беларуси. Разумную упаковочную бумагу будут производить в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Испытания проводились на заводе Госзнака, это...
 
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