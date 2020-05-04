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Фильтры подбираются для каждого населённого пункта. Как работают мобильные станции очистки питьевой воды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минском районе запущены мобильные очистные сооружения нового поколения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Они были разработаны специалистами местного водоканала с учетом всех пожеланий жителей и опыта. Методика прошла все испытания, сейчас станции успешно работают в нескольких населенных пунктах.
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Фильтры подбираются для каждого населённого пункта. Как работают мобильные станции очистки питьевой воды
Новости Беларуси. В Минском районе запущены мобильные очистные сооружения нового поколения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они были разработаны...
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