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Фильтры подбираются для каждого населённого пункта. Как работают мобильные станции очистки питьевой воды

04.05.2020 19:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минском районе запущены мобильные очистные сооружения нового поколения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Фильтры подбираются для каждого населённого пункта. Как работают мобильные станции очистки питьевой воды

Они были разработаны специалистами местного водоканала с учетом всех пожеланий жителей и опыта. Методика прошла все испытания, сейчас станции успешно работают в нескольких населенных пунктах.

Фильтры подбираются для каждого населённого пункта. Как работают мобильные станции очистки питьевой воды

Подробности в видеоматериале Анастасии Кончиц.

Люди в материале: Анастасия Кончиц

 
 
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Новости Беларуси. В Минском районе запущены мобильные очистные сооружения нового поколения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они были разработаны...
 
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