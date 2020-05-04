Белорусские автомобилисты устроили флешмоб в поддержку детей со спинальной мышечной атрофией

Источник материала: ОНТ

Более 70 машин и ещё больше людей, неравнодушных к спасению человеческой жизни! Автомобилисты со всей Беларуси собрались у Кургана славы, чтобы запустить марафон борьбы со страшным диагнозом – спинальной мышечной атрофией у детей.

Вместо чернил – машины. Этот призыв белорусов был виден и с высоты птичьего полета. Сегодня 7-месячная Милана Пшенко празднует свой день рождения. Правда, вместо подарков и объятий близких – борется со смертельной болезнью вдали от дома, в одной из Московских клиник.

Людмила Пшенко: «О заболевании узнали, когда Миланке было полтора месяца. Ножки ватные опускались – мы забили тревогу. 3-го января был готов анализ, нам сообщили, что СМА 1-го типа у Миланки. Наши волшебники, наши все люди так сплотились, огромное спасибо им!»

Галина Котова, организатор флешмоба: «К сожалению, такие дети не доживают и до 2 лет. У них атрофируются сначала конечности, потом они перестают дышать. Мы хотим привлечь внимание людей к этой проблеме».

Спасительная вакцина – самая дорогая в мире. Собрать часть суммы семье помогли волонтеры. Нужно еще 1,5 миллиона долларов. Если через три месяца Милана не получит укол дорогостоящего американского препарата, она никогда не произнесет слова «мама» и «папа», не сделает свои первые шаги. Стать добрым волшебником, подарив здоровую жизнь, для Миланы может каждый из нас. В интернете открыт благотворительный сбор средств.

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