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Белорусские автомобилисты устроили флешмоб в поддержку детей со спинальной мышечной атрофией
Источник материала: ОНТ
Более 70 машин и ещё больше людей, неравнодушных к спасению человеческой жизни! Автомобилисты со всей Беларуси собрались у Кургана славы, чтобы запустить марафон борьбы со страшным диагнозом – спинальной мышечной атрофией у детей.
Вместо чернил – машины. Этот призыв белорусов был виден и с высоты птичьего полета. Сегодня 7-месячная Милана Пшенко празднует свой день рождения. Правда, вместо подарков и объятий близких – борется со смертельной болезнью вдали от дома, в одной из Московских клиник.
Спасительная вакцина – самая дорогая в мире. Собрать часть суммы семье помогли волонтеры. Нужно еще 1,5 миллиона долларов. Если через три месяца Милана не получит укол дорогостоящего американского препарата, она никогда не произнесет слова «мама» и «папа», не сделает свои первые шаги. Стать добрым волшебником, подарив здоровую жизнь, для Миланы может каждый из нас. В интернете открыт благотворительный сбор средств.
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Более 70 машин и ещё больше людей, неравнодушных к спасению человеческой жизни! Автомобилисты со всей Беларуси собрались у Кургана славы, чтобы запустить марафон...
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