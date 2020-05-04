Белоснежная квартира в Минске. Вот каким получился дебютный интерьер молодого архитектора

Источник материала: Tut.by

Белые стены, рассеянный свет, минимум мебели — так выглядит квартира, которую минский архитектор Константин Ремез создал для своих заказчиков. Как пишет, издание admagazine.ru , это его дебютная работа.



Фото: Евгений Авраменко

К двадцати двум годам Константин Ремез успел отучиться в Минском архитектурно-строительном колледже и в Белорусском национальном техническом университете, сделать несколько частных квартир, разных по объему, и найти свой стиль — «аскетичный авторский минимализм». В работе над проектом считает главной задачей создать комфортные условия для заказчика.





— Мне невероятно повезло, — рассказывает Константин Ремез. — Это был мой первый̆ заказ, но я сказал, что мое предложение выглядит вот так и, если что-то в нем не устраивает, я отказываюсь от работы. Но им все понравилось!

Скажем честно, далеко не каждый согласится жить в такой аскетичной обстановке, но здесь желания архитектора и владельцев квартиры совпали. Большую часть времени заказчики проводят за городом, в Минск приезжают по делам, и квартира им нужна для отдыха. Минималистичный интерьер для этого подходит как нельзя лучше.



Фрагмент гостиной. Стена, на которой закреплена телевизионная панель, шпонирована дубом светло-серого оттенка. Фото: Евгений Авраменко

По словам архитектора, главной идеей проекта был комфорт. За этим понятием (или ощущением) стоит прежде всего рациональная организация пространства. Подсобных помещений в квартире нет, она состоит из кухни-гостиной, спальни и компактного санузла. Ключевую роль играет свет: он вливается в панорамные окна и заполняет белоснежное пространство.



Обеденный стол сделан на заказ по чертежам архитекторов студии Kotra из крашенной в белый цвет панели МДФ. Фото: Евгений Авраменко

Мебели в квартире минимум, почти все предметы одного цвета со стенами и растворяются в воздухе. Интерьер построен на игре объемов и оттенков белого: выбеленный дуб на полу, чуть более темный — в обшивке стен гостиной, белые табуреты, белый текстиль и легчайшие полупрозрачные шторы. Единственное яркое пятно — кухонный остров из дуба.



Рабочее место в гостиной скрыто за легкой мобильной перегородкой. Достаточно ее задвинуть — и в комнате не останется и следа от разложенных бумаг. Фото: Евгений Авраменко

Хранение тоже продумано до мелочей: гардеробной здесь нет, потому что хозяевам она не нужна, но есть большой шкаф для одежды в спальне. Консольный туалетный столик снабжен потайным ящиком, куда хозяйка может убрать косметику, чтобы не нарушать неровным строем разноцветных флаконов чистоту интерьера.



Туалетный столик в спальне. Принадлежности для макияжа хранятся в выдвижном ящике. В нише за зеркалом тоже есть место для хранения. Фото: Евгений Авраменко









У минималистичных пространств есть слабая сторона: в них бывает трудно поддерживать порядок. Но Константин уверяет, что здесь все осталось таким, как он задумал. Он точно знает это, потому что иногда навещает своих первых заказчиков. Говорит, что квартира его не отпускает: «Она стала мне настолько близкой, что все время тянет вернуться».