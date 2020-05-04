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Чемпионат мира по водным видам спорта перенесён

04.05.2020 19:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат мира по водным видам спорта перенесён

Чемпионат мира по водным видам спорта перенесён на 2022-й год.

Турнир должен был пройти следующим летом в Японии. Но из-за переноса Олимпийских игр оргкомитет сместил даты чемпионата мира. Решено, что турнир пройдёт с 13 по 29 мая 2022 года. Прошлый чемпионат мира прошёл в 2018 в Южной Корее. Белорусские спортсмены награды на турнире не завоевали.

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Чемпионат мира по водным видам спорта перенесён на 2022-й год. Турнир должен был пройти следующим летом в Японии. Но из-за переноса Олимпийских игр оргкомитет сместил...
 
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