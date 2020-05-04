Константин Скуратович: Спасите минских суворовцев

Судите сами, солдат у нас служит 18 месяцев, полгода у него выходит на освоение воинской специальности, остальное – на подготовку к параду. После успешного прохода в составе парадной коробки перед трибуной Главнокомандующего у солдата начинается подготовка к дембелю. Он заказывает немыслимые по дизайну дембельские мундиры, готовит дембельские альбомы (сейчас - сельфи в компании с главнокомандующими) и жестко «дрючит» салаг.





Потому что до парада он тоже был салагой и его жестоко дрючили.

От этого «салаги» или вешаются, или дембелей судят за принуждение салаг к самоубийству.





А что офицеры? Они утверждают, что контроль над расположением части обеспечить не могут. Они с утра до ночи готовят новых молодых бойцов для участия в очередном параде Победы.





Меня, гражданина, это возмущает. Учитывая ситуацию, Главнокомандующий мог бы парад не проводить! Но уж больно ему, видимо, нравится выглядеть Наполеоном, когда ветераны кричат ему в морду – Император, виват!





Да парад будет, и народное гуляние будет, и белорусские поп-звезды оттанцуют свое под фанеру на памятных для минчан площадях и площадках. Что о них думать, дяди и тети давно совершеннолетние, в большинстве, мягко говоря, пожилые. Я же хочу обратить внимание публики на самых юных участников парада Победы. Для участия в нем привлечены парадная рота и рота барабанщиков Минского суворовского военного училища. Разумеется, как и всегда, суворовцев привлекают к участию в парадах. К выполнению учебно-боевых задач, которые ставятся, как в данном случае приказом начальника Минского гарнизона, которому подчиняются дислоцированные в его гарнизоне военнослужащие.









Но суворовцы не являются военнослужащими. Кто сомневается, пусть зайдет на сайт училища, чтобы убедиться, что в это заведение принимают детей в возрасте 12-13 лет, которые 5 лет учатся, но Присягу не принимают.





Никто из училищного начальства, ни офицеры-воспитатели, ни начальник училища, ни гарнизонный командир, ни даже министр обороны, ни даже сам Главнокомандующий, никто не имеет права выводить суворовцев на военный парад.





В спокойное время, хочу сказать. мирное время. Тем более, в условиях эпидемии, хотя Главнокомандующему кажется, что в сельве Свислочи вирусы не размножаются. Надеется он, что в очередной раз все с рук сойдет. А тем временем спецслужбы наиболее пострадавших от короновируса стран все больше говорят о наличии злого умысла. То есть фактически заявляют о попытке применении биологического (массового) оружия против человечества.





Минске главнокомандующий с этими реалиями не считается. По своей привычке, он нарушает закон. Дозволяя участие в параде суворовцев, он злоупотребляет властью. Даже не задумываясь об этом.





В этой связи стоит вспомнить события трехнедельной давности, которые предшествовали решению Владимира Путина перенести парад Победы на неопределенный срок. Видимо, до полного выхода страны из пандемийного карантина. По крайней мере до тех пор, пока не перестанут болеть питерские нахимовцы и тверские суворовцы, которых всегда привлекают ко всем московским парадам.





Привлекают незаконно, подчеркну, что в Москве, что в Минске. Поскольку кадеты не являются военнослужащими.





Когда в Москве на репетиции парада нахимовцы стали болеть по шеренгам и ротам, Путин сообразил, что за это безобразие придется отвечать ему.





А какое «озарение» спасет от болезней минских суворовцев – это Богу известно.





Прим. ред.: сам Константин Скуратович - выпускник Минского суворовского училища 1970 года, то есть его выпуску сейчас 50 лет. Лично ВОСЕМЬ раз участвовал в парадах.