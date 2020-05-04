BAW: Белорусы констатируют резкое ухудшение экономического положения

Thinktanks.by поделилась Белорусская аналитическая мастерская (BAW), которую возглавляет профессор Андрей Вардомацкий. Такими результатами национального опроса споделилась Белорусская аналитическая мастерская (BAW), которую возглавляет профессор





Новое исследование проводились методом face to face с 11 марта по 6 апреля 2020. Его выборка составила 1075 человек.





В ходе опроса исследователи интересовались мнением белорусов об экономической ситуации в стране и состоянии своего домашнего хозяйства.





Как показало исследование, с декабря 2019 по март 2020 года количество, оценивающих экономическое положение страны, как "плохое", выросло с 38% до 61%.





«Если оценить 20-летнию динамику измерений, то такого скачка не было никогда - ни в кризис 2008, ни 2011г, ни в период протестов в отношении Декрета о "тунеядцах" в 2017 г.», - пояснили в Белорусской аналитической мастерской.









Также, в марте по сравнению с декабрем на 35,6% выросло количество белорусов, считающих, что экономическое положение страны за последний месяц ухудшилось - подобной динамики также никогда не фиксировалось.

Вместе с тем, говоря об экономическом положении своей семьи, респонденты сообщили не о столь динамичных изменениях. Так, ухудшение благосостояния своей ячейки общества за последний месяц констатировали 36,1% опрошенных. В декабре таких было 25,2%. Количество тех, кто почувствовал улучшение семейного бюджета снизилось с 3,3% до 1,9%. А вот число сказавших, что экономическое положение их семьи осталось прежним, сократилось с 67,7% до 54,9%.







