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BAW: Белорусы констатируют резкое ухудшение экономического положения

04.05.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С декабря 2019 года по март 2020 года количество белорусов, оценивающих экономическое положение страны, как "плохое", выросло с 38% до 61%.

Такими результатами национального опроса с Thinktanks.by поделилась Белорусская аналитическая мастерская (BAW), которую возглавляет профессор Андрей Вардомацкий.

Новое исследование проводились методом face to face с 11 марта по 6 апреля 2020. Его выборка составила 1075 человек.

В ходе опроса исследователи интересовались мнением белорусов об экономической ситуации в стране и состоянии своего домашнего хозяйства.

Как показало исследование, с декабря 2019 по март 2020 года количество, оценивающих экономическое положение страны, как  "плохое", выросло с 38% до 61%.

«Если  оценить 20-летнию динамику измерений, то такого скачка не было никогда - ни в кризис 2008, ни 2011г, ни в период протестов  в отношении Декрета о "тунеядцах" в 2017 г.», - пояснили в Белорусской аналитической мастерской.



Также, в марте по сравнению с декабрем на 35,6% выросло количество белорусов, считающих, что экономическое положение страны за последний месяц ухудшилось - подобной динамики также никогда не фиксировалось.

Вместе с тем, говоря об экономическом положении своей семьи, респонденты сообщили не о столь динамичных изменениях. Так, ухудшение благосостояния своей ячейки общества  за последний месяц констатировали 36,1% опрошенных. В декабре таких было 25,2%. Количество тех, кто почувствовал улучшение семейного бюджета снизилось с 3,3% до 1,9%. А вот число сказавших, что экономическое положение их семьи осталось прежним, сократилось с 67,7% до 54,9%.  
 
 
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С декабря 2019 года по март 2020 года количество белорусов, оценивающих экономическое положение страны, как "плохое", выросло с 38% до 61%.
 
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