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Александр Лукашенко: сейчас только ленивый не бросает в меня камни по тому, как мы себя ведём в этой сложной обстановке

04.05.2020 20:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президенты Беларуси и Молдовы обменялись поздравлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко рассказал коллеге, что параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной у нас в стране быть, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в мире. Отдать дань памяти мы просто обязаны, как и уделить особое внимание при организации мерам безопасности и заботе о ветеранах.   

Александр Лукашенко: сейчас только ленивый не бросает в меня камни по тому, как мы себя ведём в этой сложной обстановке

Игорь Додон, президент Молдовы:  
Добрый день, уважаемый Александр Григорьевич!  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Игорь Николаевич, рад вас видеть в полном здравии. Также хочу вас поприветствовать и поздравить с нашим наступающим праздником, 75-летием Победы над самым страшным врагом в истории человечества.  

Александр Лукашенко: сейчас только ленивый не бросает в меня камни по тому, как мы себя ведём в этой сложной обстановке

Игорь Додон:   
Да, уважаемый Александр Григорьевич, я очень рад, что имею возможность сегодня с вами пообщаться. Хочу обсудить, как мы справляемся все с пандемией, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, хотел поздравить отдельно, но я об этом еще скажу, с великой Победой. 75 лет. Для нас, для Молдовы, и я думаю, что для всех стран – также, как и для братской Беларуси – это очень большая и очень великая дата, 9 мая в этом году. К сожалению, мы в Молдове не будем проводить массовые мероприятия. Я знаю, что вы приняли решение проводить парад.   

Александр Лукашенко: сейчас только ленивый не бросает в меня камни по тому, как мы себя ведём в этой сложной обстановке

Александр Лукашенко: мы не можем отменить хоть одно из этих мероприятий

Александр Лукашенко:
Мы побывали у ветеранов, мы побудем еще раз у них, мы всех их поздравим. Мы осуществили выплаты всем ветеранам, мы передали юбилейные медали, которые были централизовано подготовлены в Питере. И свою медаль мы напечатали и передаем, единицы остались буквально, за эти дни мы реализуем эту программу. То есть мы уделили очень серьезное внимание нашим оставшимся ветеранам Великой Отечественной войны.

До 2500 тысяч. Ветеранам Великой Отечественной войны выплатили матпомощь

Как вы видите, мы продумали это мероприятие. Оно будет, еще раз подчеркиваю, под контролем, строго организовано. Ответственны люди за это. И самое главное (я думаю, Игорь Николаевич, вы поймете), Беларусь – это наиболее пострадавшая во время войны республика. Нет такой республики, которую бы в результате войны вообще стерли с лица земли. Не было ни одного живого помещения, дома – все было разрушено. Вы знаете эту крылатую фразу «руины стреляли в упор». В Минске подпольщики, партизаны, советские солдаты… каждый клочок земли полит кровью. У нас нет оснований отменить сегодня парад Победы. У меня просто нет таких оснований. Но я уверен: мы достойно его проведем, я и абсолютно убежден, что это никак не повлияет на здоровье наших людей.

Александр Лукашенко: сейчас только ленивый не бросает в меня камни по тому, как мы себя ведём в этой сложной обстановке

Некоторые не верят. Придет время, мы потом обсудим – цыплят по осени считают. Сейчас только ленивый не бросает в меня камни по тому, как мы лечим людей, как мы себя ведем в этой сложной обстановке. Но я всегда говорю: каждый поступает сообразно тому, как складывается ситуация.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Игорь Додон

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Президенты Беларуси и Молдовы обменялись поздравлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко рассказал коллеге,...
 
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