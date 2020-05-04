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Александр Лукашенко: сейчас только ленивый не бросает в меня камни по тому, как мы себя ведём в этой сложной обстановке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президенты Беларуси и Молдовы обменялись поздравлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко рассказал коллеге, что параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной у нас в стране быть, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в мире. Отдать дань памяти мы просто обязаны, как и уделить особое внимание при организации мерам безопасности и заботе о ветеранах.
Игорь Додон, президент Молдовы:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Игорь Додон:
Александр Лукашенко:
Как вы видите, мы продумали это мероприятие. Оно будет, еще раз подчеркиваю, под контролем, строго организовано. Ответственны люди за это. И самое главное (я думаю, Игорь Николаевич, вы поймете), Беларусь – это наиболее пострадавшая во время войны республика. Нет такой республики, которую бы в результате войны вообще стерли с лица земли. Не было ни одного живого помещения, дома – все было разрушено. Вы знаете эту крылатую фразу «руины стреляли в упор». В Минске подпольщики, партизаны, советские солдаты… каждый клочок земли полит кровью. У нас нет оснований отменить сегодня парад Победы. У меня просто нет таких оснований. Но я уверен: мы достойно его проведем, я и абсолютно убежден, что это никак не повлияет на здоровье наших людей.
Некоторые не верят. Придет время, мы потом обсудим – цыплят по осени считают. Сейчас только ленивый не бросает в меня камни по тому, как мы лечим людей, как мы себя ведем в этой сложной обстановке. Но я всегда говорю: каждый поступает сообразно тому, как складывается ситуация.
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Александр Лукашенко: сейчас только ленивый не бросает в меня камни по тому, как мы себя ведём в этой сложной обстановке
Новости Беларуси. Президенты Беларуси и Молдовы обменялись поздравлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко рассказал коллеге,...
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