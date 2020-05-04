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«От нас никто не поедет»: российские политики ответили на приглашение Лукашенко приехать на парад Победы в Минск

04.05.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Свое отношение к участию в параде-2020 высказали член Совета Федерации Франц Клинцевич, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и член фракции КПРФ Владимир Кашин.

3 мая, в воскресение, Александр Лукашенко заявил, что желание посетить парад в Минске изъявили депутаты и сенаторы из России:

- Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери, - цитирует президента belta.by.

Сейчас стала известна реакция представителей некоторых российских партий. Так, член Совета Федерации Франц Клинцевич сомневается, что кто-то из российских парламентариев нарушит режим изоляции и поедет на празднование Дня победы в Минск, - сообщает «Эхо Москвы».

Российские парламентарии ни в коем случае не должны принимать приглашение президента Беларуси и ехать на парад в честь Дня Победы в Минск, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский:

- Если поступит приглашение со стороны Беларуси, то от нас никто не поедет. Мы соблюдаем жесточайший режим. Никто из фракции ЛДПР никуда не поедет. Мы осудим самым суровым образом всех, кто поедет в Минск. Это недопустимо (...), и в этом мы участвовать не должны, — цитирует Жириновского «Эхо Москвы». Жириновский допустил, что если даже и кто поедет из депутатов, то это от КПРФ.

- Но это ошибка Лукашенко (…) Он подвергает опасности жизнь тысячи людей, особенно ветеранов, у которых ослабленное здоровье. А если он и пригласил российские парламентарии, это не допустимо. Я бы за то, если бы депутаты и сенаторы нарушили режим изоляции, осудил бы. Они не уважают парламент наш. Мы категорически против, — подчеркнул депутат.


Но и фракция КПРФ в Госудуме не будет рекомендовать своим депутатам ехать на парад в Минск. Об этом «Эху» сообщил член фракции Владимир Кашин.

- Мы, конечно, посоветуемся, но я считаю, что этого делать нельзя, несмотря на всю привлекательность этого события, — сказал он.

Кашин надеется, что парад в Минске пройдет с соблюдением всех противоэпидемических мер.

- Обстановка сегодня свидетельствует о том, что мы все вместе должны соблюдать режимы предосторожности. Обстановка действительно очень непростая, — сказал он.
 
Теги: Минск
 
 
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Свое отношение к участию в параде-2020 высказали член Совета Федерации Франц Клинцевич, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и член фракции КПРФ Владимир Кашин.
 
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