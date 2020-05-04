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Считавшийся мертвым немецкий футболист оказался жив

04.05.2020 21:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший защитник немецкого «Шальке» Хианник Камба, который считался погибшим в 2016 году, обнаружен живым. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой Bild.


По информации издания, 33-летний Камба, якобы разбившийся в автомобильной катастрофе, проживает в немецком регионе Рур со своей семьей. Отмечается, что футболист мог инсценировать свою смерть, чтобы получить выплату от страховой компании.

В настоящее время немецкая прокуратура проводит расследование относительно жены защитника, которую обвиняют в предоставлении фальшивых документов о смерти мужа.

Камба — воспитанник «Шальке» и игрок молодежной команды. В период с 2008-го до 2015-го он играл за клубы низших дивизионов Германии.

 
 
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Он проживает в немецком регионе Рур со своей семьей.
 
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