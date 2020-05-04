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Цирк под Слуцком остался без гастролей, на исходе корм для 45 животных

04.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Цирк под Слуцком остался без гастролей, на исходе корм для 45 животных

«Работы нет, корма на исходе». С такими словами в SlutskGorod обратился директор семейного цирка «Антре», который базируется под Слуцком. Вместе с акробатами и жонглёрами на арене работают верблюды, пони, носухи, питоны и другие животные. Из-за COVID-19 открытие сезона приостановлено на неопределённый срок, а отложенные деньги и корма уже на исходе.

— Последнее представление мы дали в начале января, но сейчас из-за пандемии возможности заработать у нас нет. Деньги, которые накопили за прошлый сезон, постепенно заканчиваются, и кормов, к сожалению, осталось максимум на неделю. Чтобы хоть как-то растянуть запасы, рацион пришлось урезать и себе, и братьям нашим меньшим, которых у нас 45 голов. Но что мы будем делать дальше, не знаем, так начал свой рассказ Руслан Морохов, директор цирка «Антре».

Если честно, ни у кого из нас даже мысли не возникало, что такое может случиться, поэтому решение приняли буквально за полчаса – едем!

Уже к обеду журналисты SlutskGorod мчали в сторону населённого пункта, где базируется цирк. С собой взяли гостинцы для животных - мешок овощей, крупы и субпродукты для кошек и собак.

Радушный приём и знакомство

От Слуцка до деревни Новинки, где живут артисты, мы ехали около 30 минут. В самой деревне на первом повороте свернули направо и двигались до конца улицы. Ещё с дороги заметили в конце несколько цирковых фургонов и часть шатра, где обычно артисты дают представления для многочисленной публики.

Цирк под Слуцком остался без гастролей, на исходе корм для 45 животных

Цирк под Слуцком остался без гастролей, на исходе корм для 45 животных

Первое, что мы увидели на месте – несколько соток земли, огороженных деревянными досками в виде просторных вольеров. В одном из них бегали пони, в другом важно выхаживали верблюды. Территория дома обнесена высоким забором, здесь же находятся несколько хозпостроек и больших размеров сарай.

Навстречу нам вышел Руслан в сопровождении двух собак, которые, по- видимому, являются членами большой цирковой семьи. Несмотря на собачий лай, приём гостей был весьма радушный.

Сразу решено было совместить интервью с экскурсией по территории, чтобы всё увидеть своими глазами. Знакомство начали с пони, которые казались очень дружелюбными. Глядя на них, у меня возникло ощущение какого-то детского восторга.

Рацион лошадок урезали на 50%, носух кормят уценёнными фруктами

Пока мы наблюдали за пони, Руслан рассказал, что цирк «Антре» зарегистрирован в д. Новинки Слуцкого района, где артисты живут в перерывах между сезонами. В труппе работают две его дочери с мужьями, три внучки, супруга и артисты из Донецка, которые за 20 лет сотрудничества стали совсем родными. Два года назад к цирку присоединилась семья дрессировщиков из России. 

— Ежегодно наш цирк гастролирует по Беларуси со своим куполом, реквизитами и аппаратурой, — рассказывает Руслан. Каждый сезон мы работаем, откладываем деньги, которых обычно хватает, чтобы пережить зиму и начать следующий сезон. С марта месяца мы должны были начать гастроли в Слуцке и Солигорске, получили все разрешения от исполкомов, подписали договоры. А потом пришла эта пандемия, и отдел культуры нам сказали подождать с открытием неопределённое время.

По словам Руслана, в такой ситуации оказались все частные цирки страны. На неопределённый срок закрылись и государственные, однако там вопрос с кормом и содержанием животных пока не поднимается. А вот в слуцком цирке «Антре», к примеру, рацион пони были вынуждены сократить на 50%: носух кормят уценёнными фруктами, из которых вырезают испорченную часть.


Цирк под Слуцком остался без гастролей, на исходе корм для 45 животных

На оставшихся кормах могли протянуть максимум полторы недели

Пока говорили с Русланом, его супруга нарезала ломтиками красную свёклу, которую мы привезли животным. Нас пригласили к вольеру с верблюдами и предложили покормить их с рук. По моим ощущениям, кормить их было немного страшно, однако интерес оказался сильнее. За этим увлекательным занятием мы продолжили разговор с художественным руководителем цирка.

— Не считая наших домашних друзей, на балансе у нас находятся пятнадцать королевских пуделей, два верблюда, семь пони, як, ослица, одиннадцать котов, четыре носухи, шиншилла, хорёк, два удава и питон, — рассказывает мужчина. — За зиму практически все корма наши питомцы подъели, а на остатках можем протянуть максимум полторы недели. Чтобы заработать, мы могли бы перепрофилироваться, но умеем только выступать и организовывать мероприятия. Могли бы устраивать благотворительные представления, но всё это работа с людьми, которая сейчас, к сожалению, запрещена.

Наша экскурсия продолжилась в большом сарае с несколькими загонами. Здесь нас ждали три пони, ослица и большой чёрный як. Журналистов он почему-то очень стеснялся и долго не соглашался на фотосессию. Пока мы кормили мини-лошадок и яка сухариками, Руслан рассказал о том, что сейчас нужно четвероногим артистам цирка.

— В основном нашим травоядным животным нужны сено, овёс, овощи (морковь, свекла красная, картофель). Собак и котов сухим кормом мы не кормим, в их рацион входит говяжий ливер и каши. Если повезёт, иногда в продаже попадается специальный корм, который производит Слуцкий мясокомбинат. Раньше с предприятием на этот продукт у нас был договор.

Цирк под Слуцком остался без гастролей, на исходе корм для 45 животных

Цирк под Слуцком остался без гастролей, на исходе корм для 45 животных

Больше всех в цирке повезло рептилиям – корм для них выращивают на территории прямо в клетках. Одного из этих хладнокровных артистов нам даже удалось подержать. А вот королевские пудели и коты, носухи, шиншилла и хорёк, которых дрессирует семья из России, перешли на более скромный рацион - так же, как и большинство здешних животных.  

Заявление с просьбой о помощи в приобретении кормов Руслан направил Андрею Янчевскому, председателю Слуцкого райисполкома. Как журналисту пояснила секретарь Андрея Владиславовича, этим делом поручено заниматься начальнику сельского хозяйства и продовольствия Дмитрию Королёву.

Цирк под Слуцком остался без гастролей, на исходе корм для 45 животных

Цирк под Слуцком остался без гастролей, на исходе корм для 45 животных

— Пока посильную поддержку нам оказывали друзья и неравнодушные сельчане. Очень долго не решался просить о помощи, но ситуация критическая, — говорит Руслан Морохов. Надеюсь, найдутся хозяйства, которые смогут в кредит нам дать корм для животных, сено, овощи.  Ведь мы ежедневно тренируемся и готовы работать в любое время. Готовы принимать гостей за вкусняшку для братьев наших меньших. Приезжайте с детьми, катайтесь, мы всем рады. Знаете, люди проживут на воде и хлебе, в этом особой беды нет. А вот животных жалко.

После публикации сторис в Instagram SlutskGorod десятки случчан уже посетили «стоячий» цирк и отвезли животным корма.

Если вы также готовы оказать помощь четвероногим артистам цирка, можете позвонить Руслану по номеру 8 (025) 935 83 48.



Владислав Слуцкий, Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: знакомства
 
 
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«Работы нет, корма на исходе, ситуация критическая». С такими словами в SlutskGorod обратился директор семейного цирка «Антре», который базируется под Слуцком.
 
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