Цирк под Слуцком остался без гастролей, на исходе корм для 45 животных

Источник материала: Слуцк Город





«Работы нет, корма на исходе». С такими словами в SlutskGorod обратился директор семейного цирка «Антре», который базируется под Слуцком. Вместе с акробатами и жонглёрами на арене работают верблюды, пони, носухи, питоны и другие животные. Из-за COVID-19 открытие сезона приостановлено на неопределённый срок, а отложенные деньги и корма уже на исходе.

— Последнее представление мы дали в начале января, но сейчас из-за пандемии возможности заработать у нас нет. Деньги, которые накопили за прошлый сезон, постепенно заканчиваются, и кормов, к сожалению, осталось максимум на неделю. Чтобы хоть как-то растянуть запасы, рацион пришлось урезать и себе, и братьям нашим меньшим, которых у нас 45 голов. Но что мы будем делать дальше, не знаем, — так начал свой рассказ Руслан Морохов, директор цирка «Антре».

Если честно, ни у кого из нас даже мысли не возникало, что такое может случиться, поэтому решение приняли буквально за полчаса – едем!

Уже к обеду журналисты SlutskGorod мчали в сторону населённого пункта, где базируется цирк. С собой взяли гостинцы для животных - мешок овощей, крупы и субпродукты для кошек и собак.

Радушный приём и знакомство

От Слуцка до деревни Новинки, где живут артисты, мы ехали около 30 минут. В самой деревне на первом повороте свернули направо и двигались до конца улицы. Ещё с дороги заметили в конце несколько цирковых фургонов и часть шатра, где обычно артисты дают представления для многочисленной публики.









Первое, что мы увидели на месте – несколько соток земли, огороженных деревянными досками в виде просторных вольеров. В одном из них бегали пони, в другом важно выхаживали верблюды. Территория дома обнесена высоким забором, здесь же находятся несколько хозпостроек и больших размеров сарай.

Навстречу нам вышел Руслан в сопровождении двух собак, которые, по- видимому, являются членами большой цирковой семьи. Несмотря на собачий лай, приём гостей был весьма радушный.

Сразу решено было совместить интервью с экскурсией по территории, чтобы всё увидеть своими глазами. Знакомство начали с пони, которые казались очень дружелюбными. Глядя на них, у меня возникло ощущение какого-то детского восторга.

Рацион лошадок урезали на 50%, носух кормят уценёнными фруктами

Пока мы наблюдали за пони, Руслан рассказал, что цирк «Антре» зарегистрирован в д. Новинки Слуцкого района, где артисты живут в перерывах между сезонами. В труппе работают две его дочери с мужьями, три внучки, супруга и артисты из Донецка, которые за 20 лет сотрудничества стали совсем родными. Два года назад к цирку присоединилась семья дрессировщиков из России.

— Ежегодно наш цирк гастролирует по Беларуси со своим куполом, реквизитами и аппаратурой, — рассказывает Руслан. — Каждый сезон мы работаем, откладываем деньги, которых обычно хватает, чтобы пережить зиму и начать следующий сезон. С марта месяца мы должны были начать гастроли в Слуцке и Солигорске, получили все разрешения от исполкомов, подписали договоры. А потом пришла эта пандемия, и отдел культуры нам сказали подождать с открытием неопределённое время.

По словам Руслана, в такой ситуации оказались все частные цирки страны. На неопределённый срок закрылись и государственные, однако там вопрос с кормом и содержанием животных пока не поднимается. А вот в слуцком цирке «Антре», к примеру, рацион пони были вынуждены сократить на 50%: носух кормят уценёнными фруктами, из которых вырезают испорченную часть.









На оставшихся кормах могли протянуть максимум полторы недели

Пока говорили с Русланом, его супруга нарезала ломтиками красную свёклу, которую мы привезли животным. Нас пригласили к вольеру с верблюдами и предложили покормить их с рук. По моим ощущениям, кормить их было немного страшно, однако интерес оказался сильнее. За этим увлекательным занятием мы продолжили разговор с художественным руководителем цирка.

— Не считая наших домашних друзей, на балансе у нас находятся пятнадцать королевских пуделей, два верблюда, семь пони, як, ослица, одиннадцать котов, четыре носухи, шиншилла, хорёк, два удава и питон, — рассказывает мужчина. — За зиму практически все корма наши питомцы подъели, а на остатках можем протянуть максимум полторы недели. Чтобы заработать, мы могли бы перепрофилироваться, но умеем только выступать и организовывать мероприятия. Могли бы устраивать благотворительные представления, но всё это работа с людьми, которая сейчас, к сожалению, запрещена.

Наша экскурсия продолжилась в большом сарае с несколькими загонами. Здесь нас ждали три пони, ослица и большой чёрный як. Журналистов он почему-то очень стеснялся и долго не соглашался на фотосессию. Пока мы кормили мини-лошадок и яка сухариками, Руслан рассказал о том, что сейчас нужно четвероногим артистам цирка.

— В основном нашим травоядным животным нужны сено, овёс, овощи (морковь, свекла красная, картофель). Собак и котов сухим кормом мы не кормим, в их рацион входит говяжий ливер и каши. Если повезёт, иногда в продаже попадается специальный корм, который производит Слуцкий мясокомбинат. Раньше с предприятием на этот продукт у нас был договор.









Больше всех в цирке повезло рептилиям – корм для них выращивают на территории прямо в клетках. Одного из этих хладнокровных артистов нам даже удалось подержать. А вот королевские пудели и коты, носухи, шиншилла и хорёк, которых дрессирует семья из России, перешли на более скромный рацион - так же, как и большинство здешних животных.

Заявление с просьбой о помощи в приобретении кормов Руслан направил Андрею Янчевскому, председателю Слуцкого райисполкома. Как журналисту пояснила секретарь Андрея Владиславовича, этим делом поручено заниматься начальнику сельского хозяйства и продовольствия Дмитрию Королёву.









— Пока посильную поддержку нам оказывали друзья и неравнодушные сельчане. Очень долго не решался просить о помощи, но ситуация критическая, — говорит Руслан Морохов. — Надеюсь, найдутся хозяйства, которые смогут в кредит нам дать корм для животных, сено, овощи. Ведь мы ежедневно тренируемся и готовы работать в любое время. Готовы принимать гостей за вкусняшку для братьев наших меньших. Приезжайте с детьми, катайтесь, мы всем рады. Знаете, люди проживут на воде и хлебе, в этом особой беды нет. А вот животных жалко.

После публикации сторис в Instagram SlutskGorod десятки случчан уже посетили «стоячий» цирк и отвезли животным корма.

Если вы также готовы оказать помощь четвероногим артистам цирка, можете позвонить Руслану по номеру 8 (025) 935 83 48.







Владислав Слуцкий, Ольга Кононович

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