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Женщина родила аномально редкую идентичную тройню – такое бывает у одной из 200 млн рожениц
Источник материала: ОНТ
Аномально редкая однояйцевая тройня появилась на свет в Уэльсе, такое встречается только у одной из 200 миллионов рожениц,
По информации источника, 26-летняя Кэти Кроу забеременела естественным путем. Она родила трех идентичных близнецов, ей пришлось делать кесарево сечение. Британка стала мамой трех одинаковых мальчиков – Томми, Джошуа и Эдди. Кроме них, у женщины есть еще один малыш – четырехлетний Джейкоб.
Она рассказала, что узнала о тройне, когда была на 12-й неделе беременности.
Медики сообщили ей, что роды ожидаются на 32-й неделе беременности, поскольку этот срок считается нормальным для такой ситуации.
Однако у Кэти беременность протекала сложно. На 28-й неделе у нее начались преждевременные схватки. Врачи смогли их остановить, правда, спустя еще пару недель, схватки повторились, женщине незамедлительно сделали кесарево сечение.
Сообщается также, что все новорожденных составил 1,23 кг, 1,49 кг и 1,46 кг. Мальчики появились на свет с разницей в минут друг за другом.
По словам матери, она до сих пор не научилась их различать, настолько они похожи.
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Аномально редкая однояйцевая тройня появилась на свет в Уэльсе, такое встречается только у одной из 200 миллионов рожениц, пишет Daily Mail. По информации источника,...
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