ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Женщина родила аномально редкую идентичную тройню – такое бывает у одной из 200 млн рожениц

04.05.2020 20:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Женщина родила аномально редкую идентичную тройню – такое бывает у одной из 200 млн рожениц

Аномально редкая однояйцевая тройня появилась на свет в Уэльсе, такое встречается только у одной из 200 миллионов рожениц, пишет Daily Mail.

По информации источника, 26-летняя Кэти Кроу забеременела естественным путем. Она родила трех идентичных близнецов, ей пришлось делать кесарево сечение. Британка стала мамой трех одинаковых мальчиков – Томми, Джошуа и Эдди. Кроме них, у женщины есть еще один малыш – четырехлетний Джейкоб.

Она рассказала, что узнала о тройне, когда была на 12-й неделе беременности.


Медики сообщили ей, что роды ожидаются на 32-й неделе беременности, поскольку этот срок считается нормальным для такой ситуации.

Однако у Кэти беременность протекала сложно. На 28-й неделе у нее начались преждевременные схватки. Врачи смогли их остановить, правда, спустя еще пару недель, схватки повторились, женщине незамедлительно сделали кесарево сечение.

Сообщается также, что все новорожденных составил 1,23 кг, 1,49 кг и 1,46 кг. Мальчики появились на свет с разницей в минут друг за другом.

По словам матери, она до сих пор не научилась их различать, настолько они похожи.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аномально редкая однояйцевая тройня появилась на свет в Уэльсе, такое встречается только у одной из 200 миллионов рожениц, пишет Daily Mail. По информации источника,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цирк под Слуцком остался без гастролей, на исходе корм для 45 животных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика