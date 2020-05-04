|
Пикантный салат с сельдереем: быстро, вкусно и для фигуры полезно. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Все знают о пользе стеблевого сельдерея в деле контроля веса. Он обладает отрицательной калорийностью, и нашему организму приходится затрачивать энергию, чтобы переварить грубые волокна, содержащиеся в стеблях. Пикантный салат с сельдереем – берём курс на лето и держим форму!
Как готовить?
Сбрызгиваем соком лимона, добавляем 1 ст. л. оливкового масла и 3-4 ч. л. французской горчицы. Перемешиваем, выкладываем на тарелку, предварительно положив в неё рукколу.
Наш полезный салат с сельдереем готов! Приятного аппетита!
АВТОР:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пикантный салат с сельдереем: быстро, вкусно и для фигуры полезно. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Все знают о пользе стеблевого сельдерея в деле контроля веса. Он обладает отрицательной калорийностью, и нашему организму приходится затрачивать энергию, чтобы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)