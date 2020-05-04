Пикантный салат с сельдереем: быстро, вкусно и для фигуры полезно. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Все знают о пользе стеблевого сельдерея в деле контроля веса. Он обладает отрицательной калорийностью, и нашему организму приходится затрачивать энергию, чтобы переварить грубые волокна, содержащиеся в стеблях. Пикантный салат с сельдереем – берём курс на лето и держим форму!



Вам понадобится:

1-2 небольших яблока;

2 стебля сельдерея;

руккола;

оливковое масло;

лимон;

французская горчица.





Как готовить?

В глубокую ёмкость небольшими кусочками нарезаем стебли сельдерея и очищенные от кожуры яблоки.





Сбрызгиваем соком лимона, добавляем 1 ст. л. оливкового масла и 3-4 ч. л. французской горчицы. Перемешиваем, выкладываем на тарелку, предварительно положив в неё рукколу.





Наш полезный салат с сельдереем готов! Приятного аппетита!

АВТОР: Екатерина Тишкевич

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