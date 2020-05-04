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Пикантный салат с сельдереем: быстро, вкусно и для фигуры полезно. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

04.05.2020 20:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пикантный салат с сельдереем: быстро, вкусно и для фигуры полезно. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Все знают о пользе стеблевого сельдерея в деле контроля веса. Он обладает отрицательной калорийностью, и нашему организму приходится затрачивать энергию, чтобы переварить грубые волокна, содержащиеся в стеблях. Пикантный салат с сельдереем – берём курс на лето и держим форму!

Вам понадобится:
1-2 небольших яблока;
2 стебля сельдерея;
руккола;
оливковое масло;
лимон;
французская горчица.


Как готовить?
В глубокую ёмкость небольшими кусочками нарезаем стебли сельдерея и очищенные от кожуры яблоки.


Сбрызгиваем соком лимона, добавляем 1 ст. л. оливкового масла и 3-4 ч. л. французской горчицы. Перемешиваем, выкладываем на тарелку, предварительно положив в неё рукколу.

Наш полезный салат с сельдереем готов! Приятного аппетита!

АВТОР: Екатерина Тишкевич

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Все знают о пользе стеблевого сельдерея в деле контроля веса. Он обладает отрицательной калорийностью, и нашему организму приходится затрачивать энергию, чтобы...
 
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