Полиция Египта в ходе спецоперации уничтожила 18 террористов

Синьхуа со ссылкой на МВД Египта. Об этом сообщаетсо ссылкой на МВД Египта.





«Силы полиции Египта ликвидировали 18 террористов в ходе перестрелки в неспокойной мухафазе (провинции - ред.) Северный Синай», - говорится в сообщении.





Отмечается, что силовики отрабатывали информацию о тайнике террористов в городе Бир-эль-Абд – и наткнулись на боевиков, которые в ходе перестрелки были уничтожены.





В тайнике обнаружили 13 автоматических винтовок, три бомбы и два пояса со взрывчаткой.