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Проект ОНТ: истории тех, кто спасал жизни во время Великой Отечественной

04.05.2020 22:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Проект ОНТ: истории тех, кто спасал жизни во время Великой Отечественной

Телеканал ОНТ запускает серию проектов, посвященных 75-летию Великой Победы. Среди них цикл роликов – пять жизненных историй тех, кто даже в ущерб своей семье спасал сотни людей. Каждая рассказана чуть больше, чем за минуту. Первая серия цикла – история жизни и смерти Протоиерея Свято-Петро-Павловской церкви Иоанна Навроцкого. 

Еще до наступления немецких войск отец Иоанн видел кровь, смерть и голод. Пережив ужас одной войны, стал священником и служил людям и Богу в поселке Ружаны, где обосновался вместе с семьей. Он не знал, что скоро страшные кадры снова замелькают перед глазами. С началом Великой Отечественной поселок ждала участь Хатыни. До сих пор «величайшие руины Европы» в Ружанах притягивают сотни туристов, которые хотят узнать невероятную историю местного разрушенного дворца. Но не менее уникальна история самого поселка и его жителей. 

Илья Баранов, режиссер дирекции специальных проектов телеканала ОНТ: «Часто мы слышим: отдал жизнь за кого-то, спас одного, двух, много людей. Но спустя несколько поколений один превращается в целую семью, несколько семей. Вроде, банальная фраза, но захотели визуализировать – действительно, а сколько людей сейчас благодаря тому поступку остались живы». 

Медсестра, священник или партизан-подрывник. В основе каждой истории – люди. Узнать об их по-настоящему героических подвигах вы сможете в нашем эфире уже 9 мая.

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Телеканал ОНТ запускает серию проектов, посвященных 75-летию Великой Победы. Среди них цикл роликов – пять жизненных историй тех, кто даже в ущерб своей семье...
 
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