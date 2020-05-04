Проект ОНТ: истории тех, кто спасал жизни во время Великой Отечественной

Источник материала: ОНТ

Телеканал ОНТ запускает серию проектов, посвященных 75-летию Великой Победы. Среди них цикл роликов – пять жизненных историй тех, кто даже в ущерб своей семье спасал сотни людей. Каждая рассказана чуть больше, чем за минуту. Первая серия цикла – история жизни и смерти Протоиерея Свято-Петро-Павловской церкви Иоанна Навроцкого.

Еще до наступления немецких войск отец Иоанн видел кровь, смерть и голод. Пережив ужас одной войны, стал священником и служил людям и Богу в поселке Ружаны, где обосновался вместе с семьей. Он не знал, что скоро страшные кадры снова замелькают перед глазами. С началом Великой Отечественной поселок ждала участь Хатыни. До сих пор «величайшие руины Европы» в Ружанах притягивают сотни туристов, которые хотят узнать невероятную историю местного разрушенного дворца. Но не менее уникальна история самого поселка и его жителей.

Илья Баранов, режиссер дирекции специальных проектов телеканала ОНТ: «Часто мы слышим: отдал жизнь за кого-то, спас одного, двух, много людей. Но спустя несколько поколений один превращается в целую семью, несколько семей. Вроде, банальная фраза, но захотели визуализировать – действительно, а сколько людей сейчас благодаря тому поступку остались живы».

Медсестра, священник или партизан-подрывник. В основе каждой истории – люди. Узнать об их по-настоящему героических подвигах вы сможете в нашем эфире уже 9 мая.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram