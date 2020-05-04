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75-летию Победы посвящается…Поздравление с праздником
04.05.2020 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
4 мая 2020 г.
Глава администрации Московского района г.Бреста А.А. Филанович.
Учащиеся и педагоги ГУО «Средняя школа № 25 г.Бреста»
Автор и исполнитель Кривоносов Александр
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4 мая 2020 г. Глава администрации Московского района г.Бреста А.А. Филанович. Учащиеся и педагоги ГУО «Средняя школа № 25 г.Бреста» Автор и исполнитель Кривоносов...
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