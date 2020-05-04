Легендарные «Катюши». В мемориальном комплексе в Орше рассказывают о первых боевых залпах легендарной боевой машины

Источник материала: ОНТ

14 июля 1941 года. В этот день в 15 часов 15 минут прогремел первый залп легендарных «Катюш». Случилось это под Оршей. Ни на что не похожие раскаты орудий дезориентировали противника и заставили усомниться в своих силах. До конца Великой Отечественной войны минометы Красной армии сокрушали врага, и даже заполучив одну из машин гитлеровцы не смогли разгадать секрет ее мощи. В память о первой батарее «Катюш» в Орше построили мемориальный комплекс, который сегодня – визитная карточка города.

Операция была секретной: семь «Катюш» прибыли в Оршанский район из Москвы. Чтобы себя не выдать, колонна двигалась под покровом ночи. Никто из местных и не подозревал, что буквально в полутора километрах от деревни батарея легендарных реактивных минометов поизвела первый в истории Великой Отечественной войны залп по немецко-фашистским захватчикам. Эту историю Татьяна Жданович рассказывает по воспоминаниям своей мамы.

Татьяна Жданович, председатель Пищаловского сельисполкома: «Это в районе обеда было, когда они находили недалеко от этой местности, услышали раскаты какого-то орудия. Бомбежки они уже слышали, но это был такой гул, она сказала, как будто бы тряслась вся земля».

Первый удар поразил железнодорожную станцию, где в тот момент находился враг. И ровно через полтора часа вторая атака – по переправе через реку Оршицу. 112 снарядов одномоментно взмывали в воздух, наводя страх на врага. Из-за мощного звука фашисты прозвали «Катюшу» «Органом Сталина». Были и другие прозвища: «адская мясорубка», «черная смерть». После войны в память о первом залпе на том самом месте поставили памятник, а вокруг высадили еловый лес. Спустя десятилетия природа спрятала монумент от посторонних глаз, и его решили перенести чуть ближе к дороге. А в самой Орше «на высоком берегу, на крутом» возвели мемориал – «За нашу советскую Родину». Хотя оршанцам ближе ласковое, девичье, «Катюша».

Валерия Моисеева, заведующий Музеем истории и культуры г. Орши: «На пьедестале оригинальная машина. При ее создании были использованы детали, доставленные из музея в Ленинграде. Одна “Катюша” на пьедестале – рядом еще шесть символичных бетонных. Это показатель того, что в первом подразделении, в первой батарее было всего семь машин».

Это один из первых в стране мемориальных комплексов. Его спроектировали архитекторы и скульпторы – Градов, Занкович и Левин. Однако первая машина на пьедестале выглядела иначе.

Сегодня это учебный класс под открытым небом. Самые интересные уроки по истории Великой Отечественной войны походят именно здесь. Школьники любят такие занятия за наглядность и возможность обратиться к военной судьбе своей семьи.

Летом 1941-го из Оршанского района батарея «Катюш» отправилась на Смоленскую землю, не раз устрашая врага своей огневой мощью. Ни при каких обстоятельствах секретная разработка не должна была попасть в руки фашистов. На этот случай в каждой кабине было взрывное устройство, его и привел в действие капитан Флёров, пожертвовав собственной жизнью. В память о герое в Орше назвали улицу, а на одной из городских школ разместили мемориальную табличку.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram