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Лидчанка о помощи бездомным и проекте «Зоохелп»: «Мне кажется, у человека есть базовая потребность чувствовать себя нужным»

05.05.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Лидчанка о помощи бездомным и проекте «Зоохелп»: «Мне кажется, у человека есть базовая потребность чувствовать себя нужным»

Портал TUT.BY в проекте Humans of Minsk рассказывает о людях, которые помогают. Среди них лидчанка Алена – пиар-менеджер ветеринарной клиники.

– У меня мама всю жизнь предприниматель, и я тоже думала, что не хочу работать «на дядю». Со временем решила, что нужен свой бизнес, и мы с парнем открыли в Лиде магазин секонд-хенда. Там всегда было много остатков, и я отдавала их беженцам из Украины, выпускникам интернатов и многодетным семьям. Работала, чтобы оплачивать налоги, аренду, расходы на закупку и зарплату продавцам, сама таскала тюки с товаром. Я начала закапываться в этих шмотках, у меня не оставалось времени и сил на саморазвитие, и я перестала получать от работы удовольствие. В итоге парень уехал в Варшаву, у него все классно, а я осталась с кучей долгов, которые все еще выплачиваю. У меня до сих пор лежит много одежды после закрытия магазина, и мы с подругой периодически раздаем ее бездомным.

Сейчас я перестала воспринимать работу по найму как работу на кого-то. Умею много всего делать и просто продаю свои услуги по определенной цене.

Я училась в ЕГУ и девять лет прожила в Вильнюсе, была постоянно в движении, много путешествовала. Но меня учили, чтобы я вернулась и развивала свой родной город. Мне нужно было почувствовать, что я сделала что-то полезное для Лиды, в которой выросла. Вместе с другими девочками мы создали там «Зоохелп». Со временем отношение людей к животным в Лиде меняется. Часть из них пришла к тому, что питомцев надо стерилизовать и водить к ветеринару, когда они болеют. Для Лиды это большой прогресс.

У нас в семье всегда была живность, мы все время кого-то подкармливали. А шесть лет назад меня чисто случайно добавили в волонтерский чат, и понеслось. Я впряглась в это с головой, и у меня был год сумасшедшей «зоошизы». Я не занималась никакой другой работой, мало спала, отвечала на любой вызов. Когда у людей появляется твой номер, они постоянно просят о помощи, люди поняли, что мне можно тащить животных, и подкидывали их уже к моему магазину.

Я отключалась от реальности, у меня не оставалось никакой своей жизни. В складской части магазина на передержке прятались 12 котов и котят, в моей двухкомнатной квартире было уже пять животных, а я привела еще одного лабрадора. Вечером пришел мой парень, сказал, что я долбанулась, просто кинул продукты и ушел. Я посмотрела со стороны, как новая собака разносит квартиру, и ко мне пришло осознание, что всех я не спасу. Сейчас я продвигаю тему чипирования, потому что такая простая штука поможет легко отслеживать хозяев потерянных животных — это эффективнее, чем просто их подкармливать.

В итоге я решила перезагрузиться и поработать там, где понятно, чего от меня хотят. Мне скинули вакансию администратора в ветклинике SAS, но после собеседования руководство нашло мне другое применение. У меня разноплановая работа, которая все связала: и хороший заработок, и самореализацию, и помощь животным. Я очень счастливый в этом плане человек.

Сейчас у нас дома на передержке остались только один щенок и несколько котов на карантине. За неделю трех животных забрали в очень хорошие семьи, может, в это сложное время люди осознали все свое одиночество. Находясь дома взаперти, поняли, что им грустно. К сожалению, есть уравновешивающий фактор: люди стали выкидывать животных. Появилась какая-то статья, что у кошки в Бельгии нашли COVID-19, и понеслось.

Мне кажется, у человека есть базовая потребность чувствовать себя нужным. Помощь животным — это отработка этой потребности. Когда начинаешь этим заниматься, то осознаешь, что все несложно, так почему бы не помогать?

 
 
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Портал TUT.BY в проекте Humans of Minsk рассказывает о людях, которые помогают. Среди них лидчанка Алена – пиар-менеджер ветеринарной клиники. – У меня мама всю жизнь...
 

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