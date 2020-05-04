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«Я пришёл в знак благодарности». Активисты БРСМ благоустроили около 1000 мемориалов по всей Беларуси

05.05.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Около 1000 мемориалов благоустроили представители БРСМ в преддверии Дня Победы. Ативисты трудились на разных объектах по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я пришёл в знак благодарности». Активисты БРСМ благоустроили около 1000 мемориалов по всей Беларуси

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Молодежь работала на братских могилах, мемориалах и захоронениях. Ребята и девушки мыли памятники, убирали листву и наводили порядок. Причем внимание уделили как крупным объектам, так и совсем небольшим. Трудовой десант высаживался небольшими группами. Но самое главное – что благие дела исходят от сердца. 

«Я пришёл в знак благодарности». Активисты БРСМ благоустроили около 1000 мемориалов по всей Беларуси

Александра Гончарова, секретарь ЦК ОО БРСМ:
На мой взгляд, 75 лет – это такая хорошая дата вспомнить, напомнить. Наша молодежь, самое главное, чтит память о павших героях, старается как-то поздравить героев, которые до сих пор живы у нас, в Республике Беларусь. Поэтому, мне кажется, несмотря на годы, которые пройдут с этого времени, наша молодежь будет помнить, знать и, самое главное, не давать переписать историю Великой Отечественной войны.

«Я пришёл в знак благодарности». Активисты БРСМ благоустроили около 1000 мемориалов по всей Беларуси

Андрей Белов, активист БРСМ:
Я пришел в знак благодарности к прадедам, дедам за их оборону страны нашей. Настроение отличное, трудоспособное. Ну, иду так же в бой, как и они шли.

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«Я пришёл в знак благодарности». Активисты БРСМ благоустроили около 1000 мемориалов по всей Беларуси

На этом акция не завершается. В БРСМ подчеркивают, что благоустраивать исторические военные мемориалы активисты будут и дальше.

Люди в материале: Александра Гончарова, Андрей Белов

 
 
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Новости Беларуси. Около 1000 мемориалов благоустроили представители БРСМ в преддверии Дня Победы. Ативисты трудились на разных объектах по всей Беларуси, сообщили в...
 
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