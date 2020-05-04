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«Я пришёл в знак благодарности». Активисты БРСМ благоустроили около 1000 мемориалов по всей Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Около 1000 мемориалов благоустроили представители БРСМ в преддверии Дня Победы. Ативисты трудились на разных объектах по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодежь работала на братских могилах, мемориалах и захоронениях. Ребята и девушки мыли памятники, убирали листву и наводили порядок. Причем внимание уделили как крупным объектам, так и совсем небольшим. Трудовой десант высаживался небольшими группами. Но самое главное – что благие дела исходят от сердца.
Александра Гончарова, секретарь ЦК ОО БРСМ:
Андрей Белов, активист БРСМ:
На этом акция не завершается. В БРСМ подчеркивают, что благоустраивать исторические военные мемориалы активисты будут и дальше.
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«Я пришёл в знак благодарности». Активисты БРСМ благоустроили около 1000 мемориалов по всей Беларуси
Новости Беларуси. Около 1000 мемориалов благоустроили представители БРСМ в преддверии Дня Победы. Ативисты трудились на разных объектах по всей Беларуси, сообщили в...
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