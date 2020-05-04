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«Во славу общей Победы»: 4 мая передали капсулы с мест захоронений Витебской области и Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшей исторической даты – 75-летия Великой Победы. Мы вспоминаем тех, кто ценой жизни освободил мир от фашизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главные торжества пройдут 9 мая, но уже сейчас праздничные мероприятия охватили всю страну. Международная акция памяти «Во славу общей Победы» близится к завершению. 4 мая в Минске и Витебской области передали капсулы с землей, собранной с мест воинской славы.
Наталья Федорцова, корреспондент:
А их было немало: на территории современного мемориального комплекса в свое время погибли более 200 тысяч человек.
Неудивительно, что именно здесь передали капсулы, в которых вместе с землей заключена история города-героя Минска. И когда, как не сейчас, в непростое время, важно напомнить: самое главное – это мирная, спокойная и стабильная жизнь.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
По-прежнему волонтеры акции по всей стране в деталях восстанавливают события войны и истории судеб своих земляков, погибших за родину. Подобные инициативы важны не только нам, кто знает о войне исключительно из книг и фильмов, но и тем, кто подарил свободу целому народу.
Анатолий Адоньев, председатель совета Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:
4 мая вместе с минским завершился витебский этап акции. Из северного региона в столицу передали 24 капсулы. Событие также прошло в знаковом для всей Беларуси месте – мемориальном комплексе «Прорыв». Здесь в ночь с 4 на 5 мая 1944-го партизаны прорвали блокаду немецких оккупантов и вывели за собой 15 тысяч мирных жителей.
Вячеслав Хрол, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:
Памятную землю доставят в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Торжественная церемония закладки капсул пройдет в ближайшие дни. Акция стартовала в мае 2019 года, объединив сотни населенных пунктов страны.
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Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшей исторической даты – 75-летия Великой Победы. Мы вспоминаем тех, кто ценой жизни освободил мир от фашизма, сообщили...
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