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«Во славу общей Победы»: 4 мая передали капсулы с мест захоронений Витебской области и Минска

05.05.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшей исторической даты – 75-летия Великой Победы. Мы вспоминаем тех, кто ценой жизни освободил мир от фашизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Во славу общей Победы»: 4 мая передали капсулы с мест захоронений Витебской области и Минска

Главные торжества пройдут 9 мая, но уже сейчас праздничные мероприятия охватили всю страну. Международная акция памяти «Во славу общей Победы» близится к завершению. 4 мая в Минске и Витебской области передали капсулы с землей, собранной с мест воинской славы.

К подвигу белорусского народа прикоснулась наш корреспондент Наталья Федорцова.

«Во славу общей Победы»: 4 мая передали капсулы с мест захоронений Витебской области и Минска

Наталья Федорцова, корреспондент:
9 мая 1945-го. Вот уже почти 75 лет мы не знаем, что такое выстрелы, не боимся в один миг потерять родных и близких. Но здесь, в Тростенце, чувствуются боль и страх тех, кто чуть менее века назад отдал за нас жизнь.

«Во славу общей Победы»: 4 мая передали капсулы с мест захоронений Витебской области и Минска

А их было немало: на территории современного мемориального комплекса в свое время погибли более 200 тысяч человек.

«Во славу общей Победы»: 4 мая передали капсулы с мест захоронений Витебской области и Минска

Неудивительно, что именно здесь передали капсулы, в которых вместе с землей заключена история города-героя Минска. И когда, как не сейчас, в непростое время, важно напомнить: самое главное – это мирная, спокойная и стабильная жизнь.

«Во славу общей Победы»: 4 мая передали капсулы с мест захоронений Витебской области и Минска

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Идеология этого мероприятия одна, и она была на протяжении всех 75 лет с момента обретения нашей страной, народом этой Победы – это память. Память тех, кто лег на полях сражений, и память тех живых, которые эту победу ковали.

«Во славу общей Победы»: 4 мая передали капсулы с мест захоронений Витебской области и Минска

По-прежнему волонтеры акции по всей стране в деталях восстанавливают события войны и истории судеб своих земляков, погибших за родину. Подобные инициативы важны не только нам, кто знает о войне исключительно из книг и фильмов, но и тем, кто подарил свободу целому народу.

«Во славу общей Победы»: 4 мая передали капсулы с мест захоронений Витебской области и Минска

Анатолий Адоньев, председатель совета Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:
Для нас важно еще то, что эта память должна храниться веками. И вот эта земля святая ляжет в соборе и будет тревожить наши души, будет тревожить наши сердца и заставлять волноваться и помнить о тех защитниках отечества, о тех солдатах, которые отдали свою жизнь за великую Победу.

«Во славу общей Победы»: 4 мая передали капсулы с мест захоронений Витебской области и Минска

«Во славу общей Победы»: 4 мая передали капсулы с мест захоронений Витебской области и Минска

4 мая вместе с минским завершился витебский этап акции. Из северного региона в столицу передали 24 капсулы. Событие также прошло в знаковом для всей Беларуси месте – мемориальном комплексе «Прорыв». Здесь в ночь с 4 на 5 мая 1944-го партизаны прорвали блокаду немецких оккупантов и вывели за собой 15 тысяч мирных жителей.

«Во славу общей Победы»: 4 мая передали капсулы с мест захоронений Витебской области и Минска

Вячеслав Хрол, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:
Мы встретились, пообщались и приняли участие в международном этапе акции «Во славу всеобщей Победы». И там, в Сквере героев, нам была передана капсула с могилы Героя Советского Союза Егорова. Это был очень знаковый момент для нас. Егоров, он и воевал в Республике Беларусь, принимал участие в легендарном «Прорыве». А потом, меньше чем через год, воздрузил знамя над Рейхстагом. Этот человек уникальный и это очень приятно, трогательно, что мы могли прикоснуться к этому.

«Во славу общей Победы»: 4 мая передали капсулы с мест захоронений Витебской области и Минска

Памятную землю доставят в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Торжественная церемония закладки капсул пройдет в ближайшие дни. Акция стартовала в мае 2019 года, объединив сотни населенных пунктов страны.

Люди в материале: Наталья Федорцова, Артем Цуран, Анатолий Адоньев, Вячеслав Хрол

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшей исторической даты – 75-летия Великой Победы. Мы вспоминаем тех, кто ценой жизни освободил мир от фашизма, сообщили...
 
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