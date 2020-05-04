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7 продуктов, которые помогут вам лучше спать

05.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Многие люди не могут выспаться из-за нездорового образа жизни, плохого управления временем или продолжительного рабочего дня. Лишение сна делает организм чувствительным к увеличению веса, перепаду настроения, сердечно-сосудистым заболеваниям и ослабляет иммунитет. Вы можете улучшить качество сна, включив несколько продуктов, благоприятных для сна, в свой рацион сбалансированного питания.

7 продуктов, которые помогут вам лучше спать

Бананы

Содержат большое количество естественных миорелаксантов, магния и калия, которые готовят организм ко сну. Бананы также стимулируют выработку серотонина, нейромедиатора, регулирующего цикл сна и бодрствования. Высокий уровень серотонина положительно влияет на настроение и способствует расслаблению.

Грецкие орехи

Они содержат усиливающую сон аминокислоту — триптофан. Организм использует ее для создания важных молекул серотонина и мелатонина, которые вызывают сон и способствуют расслаблению.

Травяные чаи

Чаи, содержащие ромашку, лаванду и мяту, способствуют крепкому сну, успокаивая нервную систему и снижая уровень стресса. Можно добавить палочку из корицы, которая также действует как естественный релаксант.

Греческий йогурт

Как грецкие орехи, он содержит триптофан. Хотя вы можете использовать простой йогурт для достижения аналогичного эффекта, однако греческий имеет более высокую концентрацию белков и пробиотиков, которые придают ему свойства, улучшающие сон.

Лосось

Жирная рыба — лосось, форель, семга, сардины и т.д., содержат витамины группы В, которые поддерживают выработку мелатонина.

Семена подсолнечника

Содержат большое количество пищевых волокон и полезных жиров, которые способствуют сытости и поддерживают организм до завтрака. Как и большинство продуктов для сна, имеют высокую концентрацию триптофана.

Источник: medikforum.ru

 
 
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Многие люди не могут выспаться из-за нездорового образа жизни, плохого управления временем или продолжительного рабочего дня. Лишение сна делает организм
 
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