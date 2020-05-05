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Беларусбанк запускает сервис оплаты проезда в общественном транспорте
Источник материала: ОНТ
Билеты на проезд – в смартфоне. Оплатить поездку в общественном транспорте поможет новый сервис. Мобильное приложение получило название TIX и уже доступно в Минске. Проект реализовал Беларусбанк совместно с компанией «Системные технологии».
Оплата проезда – в несколько кликов. Еще одна повседневная операция меняет прописку и, обещают, скоро уйдет в онлайн. Сегодня минчанам стал доступен сервис TIX. Его уже протестировали в Бресте – с помощью смартфона оплачивают проезд уже 30 тысяч раз в месяц. За основу взят опыт крупных городов по всему миру. Мобильное приложение доработали с учетом пожеланий пассажиров – сделали еще проще и понятнее.
Как это работает? Пассажиру нужно установить приложение TIX и «привязать» свою карту любого банка мира. Еще находясь на остановке, пассажир выбирает автобус. Остается только оплатить и погасить билет. С одного аккаунта можно оплатить проезд за несколько человек или за багаж.
Контроль оплаты также прост – достаточно показать билет на мобильном телефоне. Проект пилотный. Уже сегодня протестировать приложение могут пассажиры столичной «единицы» и «сотки» – самых популярных автобусных маршрутов. Беларусбанк ручается: за безопасность и надежность оплаты – ни копейки не будет списано случайно. Операция производится в режиме реального времени.
Первые выводы сделают через месяц. Предполагается, что TIX поможет анализировать транспортную ситуацию и нагрузку на маршрутах, чтобы сделать передвижение по городу более комфортным.
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Билеты на проезд – в смартфоне. Оплатить поездку в общественном транспорте поможет новый сервис. Мобильное приложение получило название TIX и уже доступно в Минске....
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