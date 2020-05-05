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Беларусбанк запускает сервис оплаты проезда в общественном транспорте

05.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусбанк запускает сервис оплаты проезда в общественном транспорте

Билеты на проезд – в смартфоне. Оплатить поездку в общественном транспорте поможет новый сервис. Мобильное приложение получило название TIX и уже доступно в Минске. Проект реализовал Беларусбанк совместно с компанией «Системные технологии».


Оплата проезда – в несколько кликов. Еще одна повседневная операция меняет прописку и, обещают, скоро уйдет в онлайн. Сегодня минчанам стал доступен сервис TIX. Его уже протестировали в Бресте – с помощью смартфона оплачивают проезд уже 30 тысяч раз в месяц. За основу взят опыт крупных городов по всему миру. Мобильное приложение доработали с учетом пожеланий пассажиров – сделали еще проще и понятнее.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома: «Мы понимаем, что для наших горожан важно, чтобы мы шли в ногу со временем, и в столице появлялись те сервисы, которые будут максимально простыми. Пример хорошего удачного сотрудничества, когда мы получили вместе прогрессивный результат. Важно, чтобы его оценили наши граждане».  

Как это работает? Пассажиру нужно установить приложение TIX и «привязать» свою карту любого банка мира. Еще находясь на остановке, пассажир выбирает автобус. Остается только оплатить и погасить билет. С одного аккаунта можно оплатить проезд за несколько человек или за багаж.

Андрей Коршаков, генеральный директор компании «Системные технологии»: «Билеты можно приобретать где угодно – дома, там, где вы находитесь. Будет приближаться транспорт – вы увидите, вот он. Маршрут №1, 2823 бортовой его номер. Вбираете тот автобус, в котором вы хотите ехать, и нажимаете оплатить. В будущем – запускаем все проездные. И здесь у нас есть билет на одни сутки. Очень долго говорили в Минске, что билеты можно бы и повременные. Вот эти технологии. Наши решения позволяют билеты продавать и на 20 минут, и на 30 минут, и на час».

Контроль оплаты также прост – достаточно показать билет на мобильном телефоне. Проект пилотный. Уже сегодня протестировать приложение могут пассажиры столичной «единицы» и «сотки» – самых популярных автобусных маршрутов. Беларусбанк ручается: за безопасность и надежность оплаты – ни копейки не будет списано случайно. Операция производится в режиме реального времени.

 Александр Егоров, заместитель председателя правления Беларусбанка: «Мы планируем его запустить на двух маршрутах. Соответственно, в случае успешности и отсутствия каких-либо нареканий со стороны Минсктранса, данный проект будет масштабирован на весь город Минск. Рассматриваются все виды транспорта. Данная технология не зависит от того, в каком виде транспорта необходимо оплачивать проезд. Беларусбанк гарантирует безопасное проведение платежа в части оплаты билетов».

Первые выводы сделают через месяц. Предполагается, что TIX поможет анализировать транспортную ситуацию и нагрузку на маршрутах, чтобы сделать передвижение по городу более комфортным.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Билеты на проезд – в смартфоне. Оплатить поездку в общественном транспорте поможет новый сервис. Мобильное приложение получило название TIX и уже доступно в Минске....
 
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