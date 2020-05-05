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«Солнечное лето, и вся Беларусь попробует могилёвские арбузы». Показываем, как «нянчат» новое для наших широт растение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В сельхозпредприятии «Рассвет» в Могилевской области впервые высадили рассаду арбуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С заделом на будущий урожай выбирали оптимальный сорт, изучили особенности роста и созревания экзотического для наших широт лакомства. В теплицах 30 тысяч кассет с рассадой будут находиться до конца мая, а после будущий урожай высадят уже на открытый грунт.
Как с маленьким ребенком – именно так и обращается Оксана Соколовская с «новоселами» в парниках тепличного комбината. А по-другому и не получается, говорит овощевод. Экзотические ягоды здесь решили посадить впервые.
Оксана Соколовская, овощевод тепличного комбината сельхозпредприятия «Рассвет» им. Орловского:
Ирина Недобоева, корреспондент:
Прежде чем высадит рассаду в кассеты массово, овощеводы пробно прорастили десяток семян еще в феврале. Сейчас в парниках настоящие арбузные «висячие сады Семирамиды». Вместо привычного роста «по земле» уже подрощенные плоды подвесили в «люльки». Это специальные сетки, которые поддерживают тяжелые ягоды.
Мария Белявская, главный технолог тепличного комбината сельхозпредприятия «Рассвет» им. Орловского:
Кроме экспериментальных арбузов, в парниках «Рассвета» традиционно выращивают огурцы и помидоры. Только сначала овощного сезона собрали урожай больше чем в полмиллиона тонн.
Марина Орловская, овощевод тепличного комбината сельхозпредприятия «Рассвет» им. Орловского:
При благоприятных погодных условиях первый массовый урожай арбузов в «Рассвете» соберут уже в конце августа. Если эксперимент удастся, уже в 2021 году овощеводы обещают порадовать белорусов еще и дынями.
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«Солнечное лето, и вся Беларусь попробует могилёвские арбузы». Показываем, как «нянчат» новое для наших широт растение
Новости Беларуси. В сельхозпредприятии «Рассвет» в Могилевской области впервые высадили рассаду арбуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С заделом...
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