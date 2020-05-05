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«Солнечное лето, и вся Беларусь попробует могилёвские арбузы». Показываем, как «нянчат» новое для наших широт растение

05.05.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В сельхозпредприятии «Рассвет» в Могилевской области впервые высадили рассаду арбуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Солнечное лето, и вся Беларусь попробует могилёвские арбузы». Показываем, как «нянчат» новое для наших широт растение

С заделом на будущий урожай выбирали оптимальный сорт, изучили особенности роста и созревания экзотического для наших широт лакомства. В теплицах 30 тысяч кассет с рассадой будут находиться до конца мая, а после будущий урожай высадят уже на открытый грунт.

«Солнечное лето, и вся Беларусь попробует могилёвские арбузы». Показываем, как «нянчат» новое для наших широт растение

Как с маленьким ребенком – именно так и обращается Оксана Соколовская с «новоселами» в парниках тепличного комбината. А по-другому и не получается, говорит овощевод. Экзотические ягоды здесь решили посадить впервые.

«Солнечное лето, и вся Беларусь попробует могилёвские арбузы». Показываем, как «нянчат» новое для наших широт растение

Оксана Соколовская, овощевод тепличного комбината сельхозпредприятия «Рассвет» им. Орловского:
Помидоры для нас культура уже не новая. А эта новая, потому мы с ней немножко нянчимся. Посадили в начале февраля. Через 100 дней ждем съем первого урожая. Надеемся, что будут такие же вкусные, как и покупные.

«Солнечное лето, и вся Беларусь попробует могилёвские арбузы». Показываем, как «нянчат» новое для наших широт растение

Ирина Недобоева, корреспондент:
Здесь 30 тысяч кассет. Видите, уже проклюнулись росточки. В парниках арбузная рассада пробудет где-то до конца мая. Потом будущий урожай переедет в открытый грунт.

«Солнечное лето, и вся Беларусь попробует могилёвские арбузы». Показываем, как «нянчат» новое для наших широт растение

Прежде чем высадит рассаду в кассеты массово, овощеводы пробно прорастили десяток семян еще в феврале. Сейчас в парниках настоящие арбузные «висячие сады Семирамиды». Вместо привычного роста «по земле» уже подрощенные плоды подвесили в «люльки». Это специальные сетки, которые поддерживают тяжелые ягоды.

«Солнечное лето, и вся Беларусь попробует могилёвские арбузы». Показываем, как «нянчат» новое для наших широт растение

Мария Белявская, главный технолог тепличного комбината сельхозпредприятия «Рассвет» им. Орловского:
Этот сорт хорошо себя зарекомендовал в наших климатических условиях. Сербняя урожайность достигает 100 центнеров с гектара. Опыт работы с овощами у нас большой. Нам бы еще солнечное лето, и вся Беларусь попробует могилевские арбузы.

«Солнечное лето, и вся Беларусь попробует могилёвские арбузы». Показываем, как «нянчат» новое для наших широт растение

Кроме экспериментальных арбузов, в парниках «Рассвета» традиционно выращивают огурцы и помидоры. Только сначала овощного сезона собрали урожай больше чем в полмиллиона тонн.

«Солнечное лето, и вся Беларусь попробует могилёвские арбузы». Показываем, как «нянчат» новое для наших широт растение

Марина Орловская, овощевод тепличного комбината сельхозпредприятия «Рассвет» им. Орловского:
Если мы закроемся на карантин, не будет кому ухаживать за растениями. Если за ними 2-3 дня не поухаживаешь, начинают макушки обламываться. Поэтому мы стараемся, чтобы жители могилевской области были обеспечены овощами, витаминами.

«Солнечное лето, и вся Беларусь попробует могилёвские арбузы». Показываем, как «нянчат» новое для наших широт растение

При благоприятных погодных условиях первый массовый урожай арбузов в «Рассвете» соберут уже в конце августа. Если эксперимент удастся, уже в 2021 году овощеводы обещают порадовать белорусов еще и дынями. 

Люди в материале: Оксана Соколовская, Ирина Недобоева, Мария Белявская, Марина Орловская

 
 
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Новости Беларуси. В сельхозпредприятии «Рассвет» в Могилевской области впервые высадили рассаду арбуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С заделом...
 
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