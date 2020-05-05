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У Илона Маска и его подруги родился ребенок

05.05.2020 06:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и его подруга канадская певица Греймс стали родителями. Об этом Маск сообщил в Twitter, отвечая на вопрос, есть ли новости о рождении ребенка.

«Несколько часов назад. Мама и ребенок в порядке», — написал Маск.

У 48-летнего Маска уже есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон. Для 32-летней певицы это первый ребенок. Пол новорожденного Маск не сообщил. Ранее Греймс заявила, что у них родится «гендерно-нейтральный ребенок», который сможет сам выбрать свой пол.

Греймс и Маск начали встречаться в 2018 году: они то расставались, то снова возобновляли отношения. В начале января Греймс разместила в Instagram свои фото с округлившимся животом.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ (@grimes) 15 Апр 2020 в 7:51 PDT

В феврале, общаясь с поклонниками она сообщила, что выбрала имя для ребенка.

«Я уже выбрала имя для ребенка, но я не хочу разглашать его, потому что все, кому я говорила, ненавидят это имя и смеются над этим. Но на самом деле это гениальное имя, и люди просто не понимают его, потому что оно слишком авангардное», — отметила Греймс.

 
 
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У 48-летнего Маска уже есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон. Для 32-летней певицы это первый ребенок.
 
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