У Илона Маска и его подруги родился ребенок

Источник материала: Tut.by

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и его подруга канадская певица Греймс стали родителями. Об этом Маск сообщил в Twitter , отвечая на вопрос, есть ли новости о рождении ребенка.

«Несколько часов назад. Мама и ребенок в порядке», — написал Маск.

У 48-летнего Маска уже есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон. Для 32-летней певицы это первый ребенок. Пол новорожденного Маск не сообщил. Ранее Греймс заявила, что у них родится «гендерно-нейтральный ребенок», который сможет сам выбрать свой пол.

Греймс и Маск начали встречаться в 2018 году: они то расставались, то снова возобновляли отношения. В начале января Греймс разместила в Instagram свои фото с округлившимся животом.

В феврале, общаясь с поклонниками она сообщила, что выбрала имя для ребенка.

«Я уже выбрала имя для ребенка, но я не хочу разглашать его, потому что все, кому я говорила, ненавидят это имя и смеются над этим. Но на самом деле это гениальное имя, и люди просто не понимают его, потому что оно слишком авангардное», — отметила Греймс.