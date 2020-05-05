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14 лет назад начался лучший ЧМ в истории нашей хоккейной сборной. Помните этот турнир?

05.05.2020 08:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

5 мая 2006 года в Риге начался чемпионат мира по хоккею, который стал лучшим мировым первенством в истории сборной Беларуси. SPORT.TUT.BY вспоминает, как 14 лет назад дружина под руководством Глена Хэнлона феерила в Латвии.


Reuters

После двух подряд вылетов и пролета мимо Олимпийских игр в белорусском хоккее впервые решили довериться иностранному тренеру. В 2005-м сборную возглавил рулевой «Вашингтона» Глен Хэнлон.

На первом для Хэнлона турнире команда избежала прогнозируемого вылета, разгромив в решающем матче хозяев — австрийцев — 5:0. Но по-настоящему крутым стал следующий чемпионат. В Ригу команда отправилась в следующем составе.

Вратари: Андрей Мезин, Сергей Шабанов, Степан Горячевских.

Защитники: Владимир Денисов, Владимир Копать, Александр Рядинский, Владимир Свито, Виктор Костюченок, Александр Макрицкий, Сергей Еркович, Александр Журик.

Нападающие: Олег Антоненко, Ярослав Чуприс, Андрей Скабелка, Михаил Грабовский, Сергей Заделенов, Дмитрий Дудик, Сергей Кукушкин, Андрей Костицын, Дмитрий Мелешко, Евгений Курилин, Андрей Михалев, Алексей Савин, Алексей Угаров, Евгений Есаулов.

Тренеры: Глен Хэнлон, Владимир Цыплаков, Тодд Вудкрофт, Эдуард Занковец.

Состав был близким к оптимальному. Не хватало только Руслана Салея, который сражался с «Анахаймом» в Кубке Стэнли, и Алексея Калюжного — его Глен Хэнлон не вызывал из-за рекомендаций в федерации.

Чемпионат мира тогда проводился совсем по-другому регламенту. 16 команд были разделены на четыре группы. По три лучшие из каждой выходили в следующий этап, где делились на две группы по шесть команд. Далее четыре лучших из каждой шестерки выходили в четвертьфинал.

Беларусь попала в группу с Россией, Словакией и Казахстаном. Уже первый матч со словаками был ключевым и в борьбе за выход во второй раунд, и в потенциале — за плей-офф. Команда Глена Хэнлона считалась явным аутсайдером противостояния, но начала турнир с сенсации — победа со счетом 2:1 благодаря голам Дмитрия Мелешко и Олега Антоненко и невероятней игре в воротах Андрея Мезина.

Через два дня белорусов ждал матч с главным фаворитом группы — сборной России. Возглавляемая Владимиром Крикуновым команда начала с уничтожения казахов (10:1) и намеревалась нечто похожее провернуть с белорусами.

После первого периода россияне вели 1:0 благодаря шайбе Емелеева, но в начале второго наша команда шокировала соперника: уже спустя три с половиной минуты Беларусь вела в счете. Отличились Олег Антоненко и Александр Макрицкий. Прийти в себя россияне смогли лишь в заключительной трети, вырвав победу 3:2.

В завершающем матче первого раунда нужно было лишь не проиграть Казахстану. Это удалось сделать с запасом. Белорусы разгромили проваливших турнир южан — 7:1. На фоне эйфории у Глена Хэнлона начали спрашивать про медали чемпионата, но наставник был осторожен

— Вам известен мой принцип: идти вперед шаг за шагом. Сейчас мы намерены сконцентрироваться на подготовке к первому поединку следующего раунда: в пятницу встречаемся со шведами.

На втором этапе белорусов ждало соперничество со Швецией, Швейцарией и Украиной. В зачет также шли результаты игр с Россией и Словакией.

Начался этап с ожидаемого проигрыша от шведов (1:4), а продолжился крупнейшей победой в истории нашей сборной на чемпионатах мира: украинцы были повержены со счетом 9:1.

После победы словаков над шведами решающим матчем за выход в четвертьфинал стало противостояние Беларуси и Швейцарии. У обеих команд тогда было по четыре очка, причем швейцарцы смогли отобрать очки у шведов.

Уже на 10-й минуте счет открыл Андрей Скабелка, а во втором периоде Сергей Заделенов увеличил преимущество нашей команды. Весь третий период швейцарцы провели у ворот Мезина, но это был один из тех чемпионатов, благодаря которым Андрея считают лучшим вратарем в истории нашей сборной. Мартин Плюсс отыграл один гол, но на большее соперник не сподобился. Белорусы вышли в четвертьфинал с третьего места в группе.


Reuters

В первом четвертьфинале в истории белорусов ожидало соперничество с Финляндией. Когда пары сформировались, финские журналисты начали анализировать, с кем лучше играть в полуфинале — с чехами или русскими, но главный тренер Суоми Эркка Вестерлунд был осторожен.

— Из хоккеистов с незвучными именами Хэнлон сумел сделать настоящую команду, обладающую неповторимым стилем и почерком. Будет непросто преодолевать вашу оборону, которую считаю лучшей на турнире при игре в меньшинстве. К тому же, не буду оригинален, у вас замечательный голкипер. Кто еще? Помимо цепкой и грамотной игры защитников, запомнились яркие индивидуальные действия Заделенова, Костицына и Грабовского. Последние двое еще слишком молоды. Думаю, в будущем они способны закрепиться в НХЛ.

Подопечные Глена Хэнлона действительно дали бой северянам: Андрей Мезин отразил 38 бросков, а в начале третьего периода счет был лишь 1:0 в пользу финнов, но поразить ворота Фредрика Норрены в этот вечер все-таки не удалось.

Финны в итоге стали бронзовыми призерами, разгромив 5:0 Канаду, а сборная Беларуси в итоговом зачете заняла шестое место — высота, до которой добраться так до сих пор и не удалось.

Где сейчас главные герои того чемпионата?

Глен Хэнлон еще дважды выводил сборную Беларуси в четвертьфинал, а сейчас тренирует венгерский клуб в открытом чемпионате Словакии.

Андрей Мезин занимается подготовкой вратарей в минском «Динамо», где также трудится и Михаил Грабовский.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Андрей Скабелка — один из лучших тренеров КХЛ. На днях он заключил трехлетний контракт с ярославским «Локомотивом».

Четыре хоккеиста продолжают игровую карьеру. Андрей Костицын — один из лидеров минского «Динамо», Владимир Денисов последний год провел в финской «Сайпе», Сергей Кукушкин выступал в этом году за «Витебск» и «Могилев», а Степан Горячевских защищал ворота «Донбасса».

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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SPORT.TUT.BY вспоминает, как 14 лет назад дружина под руководством Глена Хэнлона феерила в Латвии.
 
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