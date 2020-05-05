«Родственники выгнали нас с собственной дачи и отказываются отдавать наши вещи». Отвечает адвокат

Источник материала: Tut.by

Многие из нас беспечно относятся к оформлению документов, полагаясь на добрые отношения в семье. Однако отношения могут резко поменяться, когда речь идет о недвижимости. Читательница пишет, что ее мама попала в очень неприятную ситуацию: родной брат сменил на даче замки и отказывается не только пускать ее в дом, но и отдавать личные вещи. Можно ли отстоять свои права, не имея на руках документов, рассказывает адвокат.



Фото: wikipedia.org

— Пишу вам по просьбе своей мамы, которая осталась без любимой дачи из-за родственников. Давным-давно, еще когда она была подростком, ее родители построили дом. Когда мама уже была замужем, умер ее папа, мой дед. Дом был записан на мою бабушку — мамину маму.

У мамы есть старший брат, мой дядька. Теперь мама задним умом вспомнила, что он уже тогда пробовал завести разговор про наследство. Но папа быстро поставил его на место — в итоге моя бабушка так и осталась одна хозяйкой дома, а моя семья и семья моего дядьки постоянно к ней приезжали — выходные, праздники, отпуска, каникулы — всё там. Других дач ни у кого до сих пор нет.

Два года назад умерла моя бабушка. Мама и дядя договорились: чтобы было меньше всей этой волокиты с бумагами, с оплатами и со всем остальным, дом перепишется по наследству на него, но по сути ничего не изменится — будем все туда ездить, как раньше ездили. Так мы прожили где-то полтора года.

А потом стали возникать разные мелкие споры, честно говоря, даже рассказывать про них не очень хочется. Суть у всех была одна: в доме два хозяина, а так быть не должно. Отношения накалялись. И вот сейчас достигли, наверно, своей крайней точки — мы с родителями приехали в марте на дачу, чтоб потихоньку открывать сезон, а в дом попасть не смогли.

В доме, чтобы вы понимали, много наших вещей. Например, телевизор в том году купили и отвезли на дачу, чтобы родители не только работали там, но и отдохнуть могли. Диван, холодильник там наши стоят — да много чего, что попробуй купи сейчас.



Фото: unsplash.com

Так вот: нас не только в дом не пустили, но и вещи отдавать отказались — мол, а кто сказал, что они ваши? Чей дом, того и вещи. Даже то, что у нас кое-какие документы сохранились, ни дядьку, ни его жену, ни моих двоюродных братьев не смущает.

Если честно, родители устали от этих войн, и мы как раз зимой обсуждали, что, наверное, имеет смысл начинать присматривать что-то другое — пусть это будет маленькая дача, но зато только своя. Мы, конечно, сглупили тогда, когда на дядьку все переписали — тут не поспоришь. Но теперь еще и всю мебель, технику домашнюю ему оставить — это уже слишком. В общем, хотим забрать свое, а как это сделать — не знаем, все переговоры зашли в тупик. Пошли в милицию — нас там отфутболили. Как со всем этим разобраться?

Ответ адвоката:

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 (33) 688 66 36, +375 (29) 388 66 36, +375 (25) 688 66 36, 8 (017) 399 66 36

— Действующее законодательство позволяет собственнику истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. Это прямо закреплено в ст. 282 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь).

Важно: если согласовать вопрос возврата имущества с тем, кто его удерживает, невозможно, то для защиты нарушенных прав собственнику нужно обращаться в суд.

Чтобы вернуть свою мебель, бытовую технику, собственнику имущества (то есть вашей маме) нужно подать в суд иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

На заметку: ответчиком по иску будет выступать ее брат — титульный собственник дома, в котором удерживаются вещи.

Это важно: истребовать из чужого незаконного владения можно только вещи, выделяющиеся из других по присущим только им признакам (п. 1 ст.138 ГК Республики Беларусь).

Следует знать: истцам по этой категории дел следует представить исчерпывающий перечень имущества, об истребовании которого они просят суд.

Обратите особое внимание: основываясь на своем более чем двадцатилетнем адвокатском опыте, я рекомендую составлять соответствующий список максимально подробно, и уже в иске приводить подробное описание каждой позиции спорного имущества (включая марку, модель, размер, материал, дату приобретения и прочие отличительные особенности).

Кроме того, на этапе обращения в суд истец должен самостоятельно оценить каждую единицу имущества.



Фото: unsplash.com

Во-первых, это необходимо для расчета и оплаты государственной пошлины, уплачиваемой при обращении в суд. Она составит 5% от цены иска, то есть от суммарной стоимости всего заявленного имущества.

Во-вторых, если к моменту вынесения судом решения по делу по вине ответчика какое-либо спорное имущество будет утрачено им или сокрыто, с ответчика будет взыскана его стоимость.

Целесообразно отталкиваться от первоначально уплаченной стоимости имущества, корректируя ее с учетом срока и особенностей эксплуатации. Не лишним будет свериться со средней рыночной ценой на товары — в этом вопросе на помощь придут сайты по продаже вещей б/у.

Важно учитывать: собственнику необходимо доказать, что соответствующее имущество действительно является именно его собственностью.

Безусловно, кратчайший путь — предъявление документов (чеки, договоры о приобретении и т.д.). Если документы не сохранились, задача по доказыванию своих прав существенно усложняется. Поэтому еще на этапе подготовки к обращению в суд важно детально проработать свою позицию и оценить шансы на выигрыш дела буквально в отношении каждого наименования спорного имущества, продумать возможные пути для сбора дополнительных доказательств и только после этого принять взвешенное решение. Обращаю ваше внимание на возможность использовать в качестве доказательств своей позиции показания свидетелей, фотографии, переписку со стороной ответчика в различных мессенджерах.

В своем письме вы пишете, что обращались в правоохранительный орган. Если это обращение носило официальный характер, надлежащим образом фиксировалось, то по нему проводилась проверка. Согласно действующему законодательству, лицо, по заявлению которого проводилась проверка, вправе ознакомиться с ее материалами.

Рекомендую вашей маме воспользоваться этим правом, поскольку, как показывает практика адвокатов нашего бюро, по этой категории дел материалы проверки часто содержат информацию, которая оказывается ценной для доказывания позиции истца в гражданском процессе.

Кроме того, по этой категории дел, как ни по одной другой, принципиально важно уже на этапе обращения в суд позаботиться о принятии мер по обеспечению иска.

Поясняем: мерой по обеспечению иска может быть наложение в пределах цены иска ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или у других лиц (п. 1 ч.1 ст. 255 ГПК Республики Беларусь).

Следует знать: согласно ст. 254 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ГПК Республики Беларусь), суд по заявлению юридически заинтересованных в исходе дела лиц или по своей инициативе может принять меры к обеспечению иска.

Принятие судом мер по обеспечению иска исключит для ответчика возможность распорядиться спорным имуществом по своему усмотрению до окончания производства по делу.

Мой личный совет: из письма ясно, что ваша мама намерена защищать свои права собственника только в отношении оставшегося в доме имущества (бытовой техники, мебели и т.д.).

Однако я рекомендую вам подумать о том, чтобы отстоять свои права в отношении доли в самом доме. В том, что вы сообщили, есть определенные предпосылки для этого.

После изучения письма для меня остался открытым целый ряд вопросов, на которые вам нужно найти ответы. В частности:

Вступала ли ваша мама в наследство после смерти своего отца, а также после смерти матери фактически?

Отказывалась ли она от своей доли в наследстве после смерти матери?

Напоминаю, что фактическое вступление в наследство позволяет наследнику признать за собой право собственности на долю в спорном имуществе. Пример по этой теме вы можете найти в статье «Советы адвоката: как не лишиться дома, который достался по наследству» .

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование позиции, заявления, запросы, ходатайства и т.д. Будет отстаивать избранную позицию, сможет ознакомиться в нотариальной конторе с наследственным делом после смерти родственника, вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.