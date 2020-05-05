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Музыкальный марафон к 9 Мая запустили в Гродненской области: «День Победы» поют по всей Беларуси

05.05.2020 08:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гродненской области к 9 Мая запустили музыкальный марафон. Сегодня «День Победы» уже поют всей страной!

Жителям региона предложили исполнить несколько строк знаменитой композиции, выложить видео в сеть и передать эстафету дальше. В итоге белорусы сняли уже более полутысячи роликов – поют сольно и целыми коллективами. А некоторые внесли креатив – знакомая мелодия зазвучала на флейте, цимбалах и даже балалайке.

Интернет-эстафета «Голоса Победы» продлится до 9 мая. Поддержать её может каждый. Вокальные данные не важны, главное – петь от души.

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В Гродненской области к 9 Мая запустили музыкальный марафон. Сегодня «День Победы» уже поют всей страной! Жителям региона предложили исполнить несколько строк...
 
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