Музыкальный марафон к 9 Мая запустили в Гродненской области: «День Победы» поют по всей Беларуси

Источник материала: ОНТ

В Гродненской области к 9 Мая запустили музыкальный марафон. Сегодня «День Победы» уже поют всей страной!

Жителям региона предложили исполнить несколько строк знаменитой композиции, выложить видео в сеть и передать эстафету дальше. В итоге белорусы сняли уже более полутысячи роликов – поют сольно и целыми коллективами. А некоторые внесли креатив – знакомая мелодия зазвучала на флейте, цимбалах и даже балалайке.

Интернет-эстафета «Голоса Победы» продлится до 9 мая. Поддержать её может каждый. Вокальные данные не важны, главное – петь от души.

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