Как не «убить» кожу рук антисептиком?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Из-за частой обработки рук антисептиком кожа стала шелушиться и раздражаться. Как обезопасить себя, но не навредить рукам?

Наталия.

Главный дерматовенеролог Каменецкого района Юлия СКРЕБЕЦ:

– Действительно, при частой обработке кожных покровов нарушается их целостность. Появляются шелушение, микротрещины, зуд и жжение.

Поэтому выбирайте санитайзеры, в состав которых входят увлажняющие компоненты, например, глицерин.

Перед мытьем рук нанесите на кожу увлажняющий/питательный крем, ЗАТЕМ проводите дальнейшую обработку кожных покровов. Если кожа повреждена или пересушена, лучше отказаться от полотенца или использовать бумажные салфетки. ПОСЛЕ мытья рук на кожу также нужно нанести небольшое количество крема, чтобы создать защитный барьер.

В течение дня (5-7 раз в день и более) наносите на кожу рук защитные крема/мази. Например, декспанплюс, бепантен, рекреол, гидротен, декспантенол и др. Для более чувствительной кожи предпочтение можно отдать защитным средствам для рук и тела cerave, SVR, uriаge, babe, biolane, laroche, bioderma и др. В течение дня (5-7 раз в день и более) наносите на кожу рук защитные крема/мази. Например, декспанплюс, бепантен, рекреол, гидротен, декспантенол и др. Для более чувствительной кожи предпочтение можно отдать защитным средствам для рук и тела cerave, SVR, uriаge, babe, biolane, laroche, bioderma и др.

При длительном контакте с водой и моющими средствами следует применять перчатки. До/после использования перчаток на кожу рук необходимо нанести небольшое количество защитного крема. При длительном контакте с водой и моющими средствами следует применять перчатки. До/после использования перчаток на кожу рук необходимо нанести небольшое количество защитного крема.

При возникновении сильного зуда следует принять антигистаминные препараты (цетрин, аллеркапс, парлазин и др.). При возникновении сильного зуда следует принять антигистаминные препараты (цетрин, аллеркапс, парлазин и др.).

Всегда следует помнить об обработке рук детей. У них поверхностный слой кожи намного тоньше, и под воздействием химических компонентов на нем возникает быстрый воспалительный процесс. Всегда следует помнить об обработке рук детей. У них поверхностный слой кожи намного тоньше, и под воздействием химических компонентов на нем возникает быстрый воспалительный процесс.

Мамы, не пренебрегайте уходом за кожей рук вашего малыша! Наносите защитные средства перед выходом на улицу, после обработки санитайзерами или мыльным раствором. Мамы, не пренебрегайте уходом за кожей рук вашего малыша! Наносите защитные средства перед выходом на улицу, после обработки санитайзерами или мыльным раствором.

При наличии обильных высыпаний, жжении, зуде, микротрещинах необходимо срочно обратиться на прием к дерматологу. Порой самолечение может привести к появлению хронических кожных болезней, таких как экзема, нейродермит, атопический дерматит, псориаз и др. При наличии обильных высыпаний, жжении, зуде, микротрещинах необходимо срочно обратиться на прием к дерматологу. Порой самолечение может привести к появлению хронических кожных болезней, таких как экзема, нейродермит, атопический дерматит, псориаз и др.

Заботиться о коже рук нужно постоянно, даже при отсутствии кожной сыпи, ведь наше здоровье в наших руках! Заботиться о коже рук нужно постоянно, даже при отсутствии кожной сыпи, ведь наше здоровье в наших руках!