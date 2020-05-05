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WADA разрабатывает революционный способ проверки спортсменов на допинг

05.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Готовится новый способ тестирования спортсменов на допинг, заявил президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька.

"Dried Blood Spot (DBS) имеет потенциал для того, чтобы сделать революцию в антидопинговой деятельности. WADA и его партнеры работают над этим. Для анализа потребуется всего несколько капель крови. Нам нужно как можно скорее привести этот способ в соответствии с кодексом WADA", цитирует interfax.by 
 
 
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Готовится новый способ тестирования спортсменов на допинг, заявил президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька.
 
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