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WADA разрабатывает революционный способ проверки спортсменов на допинг
Источник материала: Партизан
Готовится новый способ тестирования спортсменов на допинг, заявил президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька.
"Dried Blood Spot (DBS) имеет потенциал для того, чтобы сделать революцию в антидопинговой деятельности. WADA и его партнеры работают над этим. Для анализа потребуется всего несколько капель крови. Нам нужно как можно скорее привести этот способ в соответствии с кодексом WADA", цитирует
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Готовится новый способ тестирования спортсменов на допинг, заявил президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька.
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