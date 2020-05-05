WADA разрабатывает революционный способ проверки спортсменов на допинг

"Dried Blood Spot (DBS) имеет потенциал для того, чтобы сделать революцию в антидопинговой деятельности. WADA и его партнеры работают над этим. Для анализа потребуется всего несколько капель крови. Нам нужно как можно скорее привести этот способ в соответствии с кодексом WADA", цитирует