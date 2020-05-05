«Евроторг» снова начал переписывать на себя магазины «Грошык»

















Это произошло уже с 3 магазинами по адресам:





Барановичи, ул. Тексер, 2а;

Рогачев, ул. Ивана Богатырева, 118;

Полоцк, ул. Хруцкого, 8.





Как сообщалось, первый «Грошык» открылся в Слониме в феврале в бывшем магазине сети «Евроопт»/«Хит!». При этом сначала компания «Евроторг» не стала раскрывать, что это фактически ее проект. СМИ сообщили об этом открыто только после публикации Office Life. Для «Грошыка» специально создавалось юрлицо «Клондайк Ритейл».





В дальнейшем точки «Грошыка» открывались в бывших помещениях магазинов «Евроторга», как это было в Слониме. Сейчас сеть жестких дискаунтеров насчитывает более 10 магазинов. На белорусском рынке она является прямым конкурентом двух российских проектов: «Светофор» и «Доброцен».