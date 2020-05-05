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«Евроторг» снова начал переписывать на себя магазины «Грошык»
Источник материала: Партизан
В Торговом реестре появились новые записи о сети жестких дискаунтеров «Грошык». Не так давно оказалось, что новые точки этого проекта записываются напрямую на «Евроторг», а не на его дочернюю фирму «Клондайк Ритейл». По новым данным, магазины «Грошык», совсем недавно числившиеся за «Клондайк Ритейл», переписываются на головную компанию.
Это произошло уже с 3 магазинами по адресам:
Барановичи, ул. Тексер, 2а;
Рогачев, ул. Ивана Богатырева, 118;
Полоцк, ул. Хруцкого, 8.
Как сообщалось, первый «Грошык» открылся в Слониме в феврале в бывшем магазине сети «Евроопт»/«Хит!». При этом сначала компания «Евроторг» не стала раскрывать, что это фактически ее проект. СМИ сообщили об этом открыто только после публикации Office Life. Для «Грошыка» специально создавалось юрлицо «Клондайк Ритейл».
В дальнейшем точки «Грошыка» открывались в бывших помещениях магазинов «Евроторга», как это было в Слониме. Сейчас сеть жестких дискаунтеров насчитывает более 10 магазинов. На белорусском рынке она является прямым конкурентом двух российских проектов: «Светофор» и «Доброцен».
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В Торговом реестре появились новые записи о сети жестких дискаунтеров «Грошык». Не так давно оказалось, что новые точки этого проекта записываются напрямую на...
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