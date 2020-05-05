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Большой кусок Луны продадут с аукциона

05.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лондонский аукционный дом Christie’s выставит на торги пятый по величине из всех известных осколков Луны, находящихся на Земле.

Камень, весящий 13,5 килограммов, оценили в два миллиона фунтов стерлингов. Он является частью самого большого из найденных на Земле лунных метеоритов - NWA 12691, который, предположительно, был выбит с поверхности Луны астероидом или кометой, а затем упал в Сахару, где его и обнаружили в январе 2017 года в виде отдельных частей, сообщает "Популярная механика".

Осколок несколько раз менял владельцев, и за это время его изучили ученые, сравнили с образцами лунного грунта, привезенного "Аполлонами", и пришли к выводу, что камень действительно имеет лунное происхождение. Причем он больше любого из доставленных американцами лунных камней, пишет ru.oxu.az/



"Мы ожидаем большой международный интерес со стороны естественнонаучных музеев. Для всех, кто интересуется историей космонавтики и изучения Луны, этот камень является прекрасной добычей", - говорит Джеймс Хислоп, отвечающий в аукционном доме за науку и естествознание.

Общий вес найденных частей метеорита NWA 12691 составил почти 104 килограмма. Среди них было шесть крупных камней весом от 3,5 до 15,5 килограммов - один из них как раз и будет выставлен на аукцион. Ранее Christie's уже выставлял более мелкие части этого метеорита, и, например, летом прошлого года осколок весом в 124 грамма был куплен за 35 тысяч долларов. Всего же на Земле находится в общей сложности 650 килограммов известных лунных камней, не считая образцов, доставленных "Аполлонами".
 
 
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Лондонский аукционный дом Christie’s выставит на торги пятый по величине из всех известных осколков Луны, находящихся на Земле.
 
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