Большой кусок Луны продадут с аукциона

Камень, весящий 13,5 килограммов, оценили в два миллиона фунтов стерлингов. Он является частью самого большого из найденных на Земле лунных метеоритов - NWA 12691, который, предположительно, был выбит с поверхности Луны астероидом или кометой, а затем упал в Сахару, где его и обнаружили в январе 2017 года в виде отдельных частей, сообщает "Популярная механика".





ru.oxu.az/ Осколок несколько раз менял владельцев, и за это время его изучили ученые, сравнили с образцами лунного грунта, привезенного "Аполлонами", и пришли к выводу, что камень действительно имеет лунное происхождение. Причем он больше любого из доставленных американцами лунных камней, пишет













"Мы ожидаем большой международный интерес со стороны естественнонаучных музеев. Для всех, кто интересуется историей космонавтики и изучения Луны, этот камень является прекрасной добычей", - говорит Джеймс Хислоп, отвечающий в аукционном доме за науку и естествознание.





Общий вес найденных частей метеорита NWA 12691 составил почти 104 килограмма. Среди них было шесть крупных камней весом от 3,5 до 15,5 килограммов - один из них как раз и будет выставлен на аукцион. Ранее Christie's уже выставлял более мелкие части этого метеорита, и, например, летом прошлого года осколок весом в 124 грамма был куплен за 35 тысяч долларов. Всего же на Земле находится в общей сложности 650 килограммов известных лунных камней, не считая образцов, доставленных "Аполлонами".



