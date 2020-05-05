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У кроссовера Ford Puma появится «горячая» ST-версия
Источник материала: Tut.by
Самый маленький
Фотошпионы уже выслеживали закамуфлированные прототипы Puma ST на обычных дорогах и на Нюрбургринге, а на днях фордовцы обнародовали первый тизер будущей «зажигалки». Среди основных отличий от обычной Puma — иные бамперы, характерный для машин ST-линейки декор и соответствующие шильдики, а также колесные диски с дизайном в духе родственного хэтчбека
Кроме того, Puma ST получит более жесткую подвеску, более эффективные тормоза, пересмотренные настройки электроусилителя руля и несколько ездовых режимов. Точной даты премьеры Puma ST в компании не называют, но машину должны показать до конца года.
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Самый маленький кроссовер в модельном ряду Ford, представленный летом прошлого года, получит «подзаряженную» модификацию.
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