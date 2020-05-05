У кроссовера Ford Puma появится «горячая» ST-версия

Источник материала: Tut.by

Самый маленький кроссовер в модельном ряду Ford, созданный на платформе нынешней Fiesta, был представлен летом прошлого года. Теперь на подходе его «подзаряженная» версия — Puma ST, скорый выход которой на рынок в Ford подтвердили официально.



Фото: Ford

Фотошпионы уже выслеживали закамуфлированные прототипы Puma ST на обычных дорогах и на Нюрбургринге, а на днях фордовцы обнародовали первый тизер будущей «зажигалки». Среди основных отличий от обычной Puma — иные бамперы, характерный для машин ST-линейки декор и соответствующие шильдики, а также колесные диски с дизайном в духе родственного хэтчбека Fiesta ST . По всей видимости, от него же «паркетнику» достанется и силовая установка — 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 200 л.с. в комбинации с 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом.



Фото: Auto Express

Кроме того, Puma ST получит более жесткую подвеску, более эффективные тормоза, пересмотренные настройки электроусилителя руля и несколько ездовых режимов. Точной даты премьеры Puma ST в компании не называют, но машину должны показать до конца года.