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5 мая в Беларуси прогнозируется до +20 и дожди

05.05.2020 09:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 мая погода ожидается по-летнему теплой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

Синоптики обещают до +20. Не обойдется без дождей, в основном по юго-востоку, где-то даже с грозами.    

Лето 2020 года станет самым жарким в истории (читать далее).     

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Новости Беларуси. 5 мая погода ожидается по-летнему теплой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.      Синоптики обещают до +20. Не обойдется без дождей, в...
 
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