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5 мая в Беларуси прогнозируется до +20 и дожди
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 мая погода ожидается по-летнему теплой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Синоптики обещают до +20. Не обойдется без дождей, в основном по юго-востоку, где-то даже с грозами.
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Новости Беларуси. 5 мая погода ожидается по-летнему теплой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики обещают до +20. Не обойдется без дождей, в...
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