"Не крупный и не публично известный бизнесмен" скупает землю на Нарочи









Тогда можно было подумать, что таким образом кто-то сорвал торги и не внесет плату за землю, но нет — хозяином надела стал бизнесмен из Минска . Его семье принадлежат также два соседних участка.





Участок площадью около 20 соток находится возле деревни Тимошковщина — на первой береговой линии озера Мядель. Он был выставлен на аукцион с начальной ценой в 30 тысяч рублей. Но во время торгов она выросла в 15 раз и составила около 460 тысяч рублей (около 178 тысяч долларов по курсу на начало апреля). Учитывая сумму, тогда одним из вариантов виделось, что победитель просто таким образом сорвал аукцион и не оплатит покупку, ведь такое иногда делают, чтобы забрать лот позже по более привлекательной цене. Но не в этом случае.





Недавно участок был зарегистрирован на победителя аукциона — бизнесмена из Минска, семья которого в начале 2020 года приобрела два соседних участка. Общая площадь трех наделов — около 0,58 гектара или около 58 соток. Целевое назначение каждого — для строительства и обслуживания жилого дома. Все участки располагаются примерно в таких границах (последний — снизу).





Имя бизнесмена не публикуется, потому что он не является ни крупным, ни публично-известным. Но не удивляйтесь, если со временем выясниться, что в Беларуси появились крупные землевладельцы, хозяева латифундий.