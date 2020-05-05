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Кандидатуру Фишер на должность посла в Беларуси рассматривает сенат США

05.05.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидатура заместителя помощника Госсекретаря Джули Фишер внесена в сенат для утверждения на должность посла в Беларуси, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.




В США кандидатов на пост послов выдвигает президент. О желании назначить Фишер Дональд Трамп официально заявил в апреле. Затем, в соответствии с процедурой, свое согласие должен дать комитет сената по иностранным делам, а потом одобрить общий состава сената – напомним, что там в настоящее время большинство составляют сторонники американского президента.

Если конгрессмены согласятся с предложением главы государства, Фишер станет первым послом Соединенных Штатов в Беларуси за последние 12 лет.


История с послами

Двусторонние отношения между странами обострились в 2008 году. После расширения санкций в отношении Беларуси из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов. Посол США Карен Стюарт в ответ также была вынуждена покинуть нашу страны. С тех пор посольства возглавляли временные поверенные в делах.

В 2015 году Белый дом приостановил большинство ограничений в отношении Минска, и с этого времени началось постепенное налаживание отношений между странами. Тема возможного возвращения послов затрагивалась в последние годы неоднократно.

О намерении Вашингтона назначить нового руководителя американского дипредставительства в Минске в самое ближайшее время сообщил глава Госдепартамента Майкл Помпео в феврале текущего года в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко

Тогда же и стало известно, что послом может стать Джули Фишер.


В настоящее время Фишер работает в бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии. 

Ранее она работала заместителем постпреда США при НАТО, была временным поверенным в делах посольства США в России, а также работала в американских посольствах в Тибилиси и Киеве. Кроме английского, Фишер владеет русским, грузинским и французским языками.
 
Теги: Минск
 
 
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Кандидатура заместителя помощника Госсекретаря Джули Фишер внесена в сенат для утверждения на должность посла в Беларуси, об этом сообщает пресс-служба Белого...
 
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