Кандидатуру Фишер на должность посла в Беларуси рассматривает сенат США













В США кандидатов на пост послов выдвигает президент. О желании назначить Фишер Дональд Трамп официально заявил в апреле. Затем, в соответствии с процедурой, свое согласие должен дать комитет сената по иностранным делам, а потом одобрить общий состава сената – напомним, что там в настоящее время большинство составляют сторонники американского президента.





Если конгрессмены согласятся с предложением главы государства, Фишер станет первым послом Соединенных Штатов в Беларуси за последние 12 лет.









История с послами

Двусторонние отношения между странами обострились в 2008 году. После расширения санкций в отношении Беларуси из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов. Посол США Карен Стюарт в ответ также была вынуждена покинуть нашу страны. С тех пор посольства возглавляли временные поверенные в делах.





В 2015 году Белый дом приостановил большинство ограничений в отношении Минска , и с этого времени началось постепенное налаживание отношений между странами. Тема возможного возвращения послов затрагивалась в последние годы неоднократно.





О намерении Вашингтона назначить нового руководителя американского дипредставительства в Минске в самое ближайшее время сообщил глава Госдепартамента Майкл Помпео в феврале текущего года в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.





Тогда же и стало известно, что послом может стать Джули Фишер.









В настоящее время Фишер работает в бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии.





Ранее она работала заместителем постпреда США при НАТО, была временным поверенным в делах посольства США в России, а также работала в американских посольствах в Тибилиси и Киеве. Кроме английского, Фишер владеет русским, грузинским и французским языками.