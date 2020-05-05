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В МТС стартовала акция «Спасибо докторам»: безлимит интернета и 3000 бесплатных минут
Источник материала: БДГ
В МТС стартовала акция «Спасибо докторам», в рамках которой медикам доступен дополнительный голосовой и интернет-трафик: 3000 бесплатных минут во все сети страны и безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/сек.
Чтобы получить бонус, нужно отправить USSD-запрос *586# или позвонить в контактный центр МТС.
Дополнительные минуты и интернет добавляются сразу после подключения в полном объеме, независимо от даты присоединения к акции, а затем 1-го числа каждого следующего месяца. Акция доступна медработникам, абонентские номера которых оформлены на них самих или на юридическое лицо в рамках корпоративных тарифных планов.
Акция «Спасибо докторам» стартовала 4 мая и продлится по 31 августа 2020 г. Бонусные минуты и интернет-трафик доступны на всех
Подробнее о правилах акции смотрите на
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В МТС стартовала акция «Спасибо докторам», в рамках которой медикам доступен дополнительный голосовой и интернет-трафик: 3000 бесплатных минут во все сети страны и...
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