В МТС стартовала акция «Спасибо докторам»: безлимит интернета и 3000 бесплатных минут

В МТС стартовала акция «Спасибо докторам», в рамках которой медикам доступен дополнительный голосовой и интернет-трафик: 3000 бесплатных минут во все сети страны и безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/сек.

Чтобы получить бонус, нужно отправить USSD-запрос *586# или позвонить в контактный центр МТС.

Дополнительные минуты и интернет добавляются сразу после подключения в полном объеме, независимо от даты присоединения к акции, а затем 1-го числа каждого следующего месяца. Акция доступна медработникам, абонентские номера которых оформлены на них самих или на юридическое лицо в рамках корпоративных тарифных планов.

Акция «Спасибо докторам» стартовала 4 мая и продлится по 31 августа 2020 г. Бонусные минуты и интернет-трафик доступны на всех корпоративных тарифных планах (за исключением «Телематика», «МТС Коннект», «Ultra»).