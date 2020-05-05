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Лукашенко: надо подвергнуть серьезной ревизии работу Академии наук

05.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко: надо подвергнуть серьезной ревизии работу Академии наук

Работу Академии наук надо подвергнуть серьезной ревизии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время ознакомления с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта, передает корреспондент БЕЛТА.

«В целом нам надо подвергнуть серьезной ревизии работу Академии наук. Хотя это непросто. Там действительно умные, талантливые люди собраны. И посмотреть по основным направлениям, как работает Академия наук, как выполнены принятые нами решения», — сказал глава государства

Президент отметил, что решил лично ознакомиться с развитием электротранспорта. «Хотелось бы увидеть, насколько вы продвинулись и насколько слова соответствуют делам», — заявил белорусский лидер.

Он обратил внимание, что среди преимуществ этого направления — ожидаемый профицит электроэнергии в стране и экологичность.

В целом Александр Лукашенко подчеркнул, что в следующей пятилетке особенно активно надо подключать науку к развитию страны, учитывая возрастающий уровень технологической конкуренции в мире. «Нам в этой жестокой борьбе придется выстоять, чтобы людьми зваться и не потерять тот клочок земли, на которой живем», — сказал Президент.

В Беларуси создана рабочая группа по разработке проекта государственной программы «Развитие электротранспорта» на 2021-2025 годы. Уже разработана концепция развития электротранспорта на обозначенный период, а также до 2030 года. Утвержден комплекс мер по созданию опытных образцов электротранспорта, организуется инфраструктура для исследований и испытаний компонентов силового электропривода транспортных машин.

Работы по развитию электротранспорта ведутся по самым различным направлениям. Это не только легковые автомобили, но и грузопассажирские, минивэны. Создан образец льдозаливочного комбайна с электроприводом. Также изготовлены опытные образцы электровелосипедов, электроскутеров, электросамокатов. Организован экспериментальный участок по сборке литийионных аккумуляторных батарей для персональных электрических транспортных средств. Параллельно создается инфраструктура для использования электротранспорта, включая производство и установку зарядных станций. Электротехнологии применяются и при создании беспилотных летательных аппаратов.-0-

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Работу Академии наук надо подвергнуть серьезной ревизии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время ознакомления с разработками...
 
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