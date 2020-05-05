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Нацбанк изменил правила кредитования населения

05.05.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 мая кредитование физических лиц в Беларуси осуществляется по новым правилам, которые снижают риски при кредитовании как у банков, так и у кредитополучателей.

Новый порядок установлен постановлениями правления Национального банка РБ от 31 марта 2020 года № 99 и № 100.

В частности, коммерческие банки с 1 мая текущего года в случае принятия решения о досрочном возврате кредита обязаны предоставить кредитополучателям, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязательства, три месяца на полное погашение задолженности.

Банки, как и ранее, имеют право потребовать досрочно выплатить кредит в случае нарушения ряда условий, которые они определяют самостоятельно, и указывают в договоре. В таком случае банки должны проинформировать клиента и предоставить ему три месяца на возврат кредита.

Кроме того, банки теперь должны предоставлять кредитополучателю информацию о задолженности по его запросу, в том числе посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания, по меньшей мере один раз в месяц, причем без взимания вознаграждения.

Кредитополучатель получил право требовать от банка письменное подтверждение полного исполнения обязательств по кредитному договору. Данная мера вводится для того, чтобы предотвратить недоразумения, когда человек думает, что он уже рассчитался по кредиту, когда этого еще не произошло.

Кроме того, установлено, что все расходы, связанные с предоставлением и возвратом кредита, должны быть включены в процентную ставку по нему.


Определены требования к определению банками среднемесячного дохода физических лица, что необходимо при принятии решения о выдаче кредитов. Банки имеют право использовать либо заявительный принцип предоставления информации о доходах физлица, либо требовать предоставления справок о доходах.

В постановлении № 100 утверждена классификация видов кредитов, в соответствие с которой банки должны рассчитывать предельно допустимую нагрузку при предоставлении кредита.

Введен также новый термин — кредит на условиях рассрочки. Данный кредит осуществляется по ставкам, которые намного ниже, чем у обычных кредитов, благодаря наличию соглашения между банком и организацией, которая продает кредитополучателю товар или услугу.
 
 
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С 1 мая кредитование физических лиц в Беларуси осуществляется по новым правилам, которые снижают риски при кредитовании как у банков, так и у кредитополучателей.
 
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