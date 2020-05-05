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Крем-суп из шампиньонов: лёгкий и ароматный! Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Крем-суп из шампиньонов непременно порадует вас своим нежным вкусом!
Вам понадобится:
Как готовить?
Шаг 1. Картошку, морковь, лук режем. Перекладываем в кастрюлю и варим до готовности в подсоленной воде.
Шаг 2. Чиабату (багет) режем на кусочки и сушим в духовке.
Шаг 3. Шампиньоны режем, как на фото, выкладываем на противень, засланный пергаментом. Запекаем в духовке при температуре 180° 10-15 минут.
Шаг 4. Сливаем воду, в которой варились овощи, добавляем в них грибы и при помощи погружного блендера измельчаем до однородной консистенции.
Шаг 5. Ставим кастрюлю на огонь и тонкой струйкой вводим в суп сливки и, постоянно помешивая, доводим его до консистенции пюре.
Шаг 6. Подаём теплым, украсив зеленью. А хрустящие ароматные сухарики дополнят насыщенный грибной вкус крем-супа.
Приятного аппетита!
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Крем-суп из шампиньонов: лёгкий и ароматный! Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич
Крем-суп из шампиньонов непременно порадует вас своим нежным вкусом! Вам понадобится: шампиньоны - 10 шт.; картофель (крупный) - 1 шт.; морковь (крупная) - 1 шт.; лук - 1 шт.;...
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