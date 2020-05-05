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Крем-суп из шампиньонов: лёгкий и ароматный! Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

05.05.2020 15:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крем-суп из шампиньонов: лёгкий и ароматный! Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

Крем-суп из шампиньонов непременно порадует вас своим нежным вкусом!

Вам понадобится:

  • шампиньоны - 10 шт.;
  • картофель (крупный) - 1 шт.;
  • морковь (крупная) - 1 шт.;
  • лук - 1 шт.;
  • сливки 10% жирности;
  • чиабата или багет (небольшой кусочек).

 

Как готовить?

Шаг 1. Картошку, морковь, лук режем. Перекладываем в кастрюлю и варим до готовности в подсоленной воде.


Шаг 2. Чиабату (багет) режем на кусочки и сушим в духовке.


Шаг 3. Шампиньоны режем, как на фото, выкладываем на противень, засланный пергаментом. Запекаем в духовке при температуре 180° 10-15 минут.



Шаг 4. Сливаем воду, в которой варились овощи, добавляем в них грибы и при помощи погружного блендера измельчаем до однородной консистенции.


Шаг 5. Ставим кастрюлю на огонь и тонкой струйкой вводим в суп сливки и, постоянно помешивая, доводим его до консистенции пюре.


Шаг 6. Подаём теплым, украсив зеленью. А хрустящие ароматные сухарики дополнят насыщенный грибной вкус крем-супа.

Приятного аппетита!

Автор: Екатерина Тишкевич

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Крем-суп из шампиньонов непременно порадует вас своим нежным вкусом! Вам понадобится: шампиньоны - 10 шт.; картофель (крупный) - 1 шт.; морковь (крупная) - 1 шт.; лук - 1 шт.;...
 
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