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Дмитрий Басков рассказал, почему Андрей Костицын ушел из минского «Динамо»

05.05.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал расставание клуба с Андреем Костицыным.


Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Прежде чем принять это решение, Андрей обсудил его со мной. И сам игрок, и клуб были готовы продолжить сотрудничество, но с января наш основной партнер «Беларуськалий» приостановил поддержку клуба, образовались долги по зарплатам игроков за прошлый сезон. Мы очень благодарны Костицыну за то, что он сделал для «Динамо». Это хоккеист мирового уровня, который был лидером нашей команды и достойно носил нашивку капитана. Вокруг него строилась игра не только «Динамо», но и национальной сборной.

К сожалению, у нас нет возможности удержать одного из лидеров белорусского хоккея. Мы не можем оперировать конкретными суммами и брать на себя гарантии не только по контракту Андрея, но и по соглашениям с другими ведущими игроками. Прямо сейчас вопрос о бюджете крайне негативно сказывается на нашей селекционной кампании в целом. Я предпринимаю все возможные действия, нахожусь в поиске источников финансирования. Уверен, выход будет найден.

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал расставание клуба с Андреем Костицыным.
 
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