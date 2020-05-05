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БРСМ запустил веб-версию альбома «Беларусь помнит. Помним каждого»

05.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

БРСМ запустил веб-версию альбома «Беларусь помнит. Помним каждого»

Виртуальную версию национального альбома «Беларусь помнит. Помним каждого» создал и запустил Белорусский республиканский союз молодежи накануне знакового юбилея Великой Победы. Об этом сообщил сегодня журналистам во время старта On Air марафона «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы» секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

«Молодежную инициативу о создании национального альбома памяти к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 9 мая 2019 года на Площади Победы в Минске поддержал Президент. Во время «Молодежного марафона «75» активисты БРСМ собрали для этого альбома уникальный хроникально-документальный материал о воинах-освободителях, партизанах-подпольщиках, тружениках тыла — уроженцах нашей страны», — рассказал Дмитрий Воронюк.

Альбом «Беларусь помнит. Помним каждого» с фотографиями и краткими историями освободителей Беларуси был создан ко Дню Независимости. Неотъемлемой частью стало мультимедийное приложение. В юбилейный год Победы союз молодежи продолжил наполнение альбома новыми историями. «Так родилась идея виртуального альбома памяти, который мы сегодня и презентовали. Веб-версия альбома «Беларусь помнит. Помним каждого» состоит из стилизованных страниц с изображением героев-освободителей, а также содержит их краткие биографии», — отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Создание виртуального альбома будет продолжено. «Внести свой вклад в его наполнение может любой житель Беларуси. Вся необходимая информация для желающих поучаствовать в проекте размещена на площадке online-albom.by», — добавил Дмитрий Воронюк.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Виртуальную версию национального альбома «Беларусь помнит. Помним каждого» создал и запустил Белорусский республиканский союз молодежи накануне знакового...
 
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