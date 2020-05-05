Меган Маркл будет вести свой лайфстайл блог

Источник материала: ОНТ

Пребывание рядом с Голливудом положительно сказывается на Меган Маркл. Герцогиня Сассекская смогла не только вернуться на экраны, но также она задумала возобновить свой лайфстайл блог под названием The Tig. Об этом сообщает издание Bazaar.

Напомним, что из-за свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл пришлось отказаться не только от актёрской карьеры, но также и от соцсетей. Зато у теперь у неё появилось огромное количество возможностей. В этот раз Меган решила не упускать свой шанс.

Как утверждает королевский эксперт Мика Майер, в ближайшее время поклонников Маркл ожидает огромное количество сюрпризов. В подкасте Royally Obsessed он заявил, что герцогиня вскоре заведёт новый Instagram. Теперь она сможет вплотную заняться блогом, который был запущен в 2014 году.

Тогда Меган делилась в нём своими рецептами, бьюти-секретами, а также рассказывала о путешествиях. Помимо этого, она рассказала о своих размышлениях на политические темы.

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