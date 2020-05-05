Футбольные клубы испанской Ла Лиги вернутся к тренировкам

Источник материала: ОНТ

Футбольным клубам испанской Ла Лиги разрешено вернуться к тренировкам. Занятия можно проводить уже на этой неделе.

Однако прежде игрокам нужно пройти обследование и сдать медицинские тесты. Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Испании могут быть возобновлены 5 июня. Игры состоятся без зрителей. Дата рестарта может быть отложена на неделю – до 12 июня. Напомним, чемпионат Испании был прерван после 27-го тура. Лидирует «Барселона», которая набрала 58 очков. Мадридский «Реал» занимает второе место, отставая на два балла.

Фото: Global Look Press

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