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Футбольные клубы испанской Ла Лиги вернутся к тренировкам
Источник материала: ОНТ
Футбольным клубам испанской Ла Лиги разрешено вернуться к тренировкам. Занятия можно проводить уже на этой неделе.
Однако прежде игрокам нужно пройти обследование и сдать медицинские тесты. Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Испании могут быть возобновлены 5 июня. Игры состоятся без зрителей. Дата рестарта может быть отложена на неделю – до 12 июня. Напомним, чемпионат Испании был прерван после 27-го тура. Лидирует «Барселона», которая набрала 58 очков. Мадридский «Реал» занимает второе место, отставая на два балла.
Фото: Global Look Press
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Футбольным клубам испанской Ла Лиги разрешено вернуться к тренировкам. Занятия можно проводить уже на этой неделе. Однако прежде игрокам нужно пройти...
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