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Обзор рынка облигаций: апрель 2020
Источник материала: Myfin
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами
В апреле на биржевом рынке БВФБ с облигациями было совершено 629 сделок:
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Третий месяц кряду количество совершенных сделок сохраняется практически на одинаковом, довольно высоком, уровне.
ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок представлен бумагами, номинированными только в долларах США. Наиболее популярными облигациями в рассматриваемом периоде стали ВГДО 269 и ВГДО 171, занявшие первую и вторую позиции рейтинга соответственно.
Первую позицию ТОП 3 корпоративных облигаций по количеству сделок второй месяц подряд удерживают бумаги ООО "Хлебозавод №10". На второй и третьей позиции расположились соответственно облигации НП-СЕРВИС ОДО и "АвтоТрейдЛизинг" ООО. Валютная структура рейтинга представлена преимущестенно долларом США.
В денежном выражении общий объем сделок составил 1036.8 млн.рублей, из них :
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Что касается объема сделок в денежном выражении, то в апреле он увеличился практически в 2 раза по сравнению с предыдущим месяцем.
ТОП 3 государственных бумаг по объему сделок возглавляют ВГДО 225, номиналом в долларах США. На второй и третьей позиции рейтинга расположились соответственно ВГДО 242 и ВГДО 171, номинированные также в долларах США.
Первую позицию ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок в рассматриваемом периоде заняли облигации НП-СЕРВИС ОДО, номинированные в белорусских рублях. При этом валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларом США.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок возглавили бумаги Паритетбанк ОАО. Валютная структура данного рейтинга осталась без изменений, и представлена только белорусским рублем.
Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС....
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