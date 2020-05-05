Обзор рынка облигаций: апрель 2020

Источник материала: Myfin

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Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС . Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.



В апреле на биржевом рынке БВФБ с облигациями было совершено 629 сделок:

433 с государственными облигациями (69% от общего количества);

26 с облигациями Национального банка РБ (4%);

78 с облигациями остальных банков РБ (12%);

92 с корпоративными облигациями (15%).

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 269 1000 USD 5 15.05.2025 127 4.99 ЮФЛ ВГДО 171 100 USD 3.9 20.09.2030 118 5.5 ЮЛ ВГДО 266 1000 USD 3.9 11.02.2028 47 7.92 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ООО "Хлебозавод №10" Оп1 500 USD 7 29.11.2024 17 6.94 ЮФЛ НП-СЕРВИС ОДО Оп37 1000 USD 6.5 26.04.2027 9 6.11 ЮФЛ "АвтоТрейдЛизинг" ООО Оп3 100 BYN 18 20.01.2024 9 17.19 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 7.75 31.12.2024 15 7.77 ЮЛ АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 9.75 31.12.2024 13 9.75 ЮЛ Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 8.75 01.07.2021 8 8.44 ЮЛ

Третий месяц кряду количество совершенных сделок сохраняется практически на одинаковом, довольно высоком, уровне.

ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок представлен бумагами, номинированными только в долларах США. Наиболее популярными облигациями в рассматриваемом периоде стали ВГДО 269 и ВГДО 171, занявшие первую и вторую позиции рейтинга соответственно.

Первую позицию ТОП 3 корпоративных облигаций по количеству сделок второй месяц подряд удерживают бумаги ООО "Хлебозавод №10". На второй и третьей позиции расположились соответственно облигации НП-СЕРВИС ОДО и "АвтоТрейдЛизинг" ООО. Валютная структура рейтинга представлена преимущестенно долларом США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 1036.8 млн.рублей, из них :

785.83 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (75% от объема);

11.56 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (1%);

234.15 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (23%);

5.28 млн.рублей с корпоративными облигациями (1%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 225 1000 USD 7 04.09.2026 145 7.32 ЮФЛ ВГДО 242 1000 USD 6.132 27.04.2020 85 7.9 ЮФЛ ВГДО 171 100 USD 3.9 20.09.2030 59.2 5.5 ЮЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** НП-СЕРВИС ОДО Оп46 1000 BYN 15 20.08.2029 1.31 14.86 ЮФЛ ООО "Европейское аграрное агентство" Оп1 100 USD 7.5 16.04.2021 0.74 9.03 ЮФЛ ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп20 1000 USD 30.09.2037 0.41 0 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** Паритетбанк ОАО Оп16 10000 BYN 9.45 31.12.2024 63 9.21 ЮФЛ БПС-Сбербанк ОАО Оп101 1000 BYN 01.10.2026 49 0 ЮФЛ БПС-Сбербанк ОАО Оп100 1000 BYN 10 20.04.2026 17.81 9.12 ЮФЛ

Что касается объема сделок в денежном выражении, то в апреле он увеличился практически в 2 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

ТОП 3 государственных бумаг по объему сделок возглавляют ВГДО 225, номиналом в долларах США. На второй и третьей позиции рейтинга расположились соответственно ВГДО 242 и ВГДО 171, номинированные также в долларах США.

Первую позицию ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок в рассматриваемом периоде заняли облигации НП-СЕРВИС ОДО, номинированные в белорусских рублях. При этом валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларом США.

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок возглавили бумаги Паритетбанк ОАО. Валютная структура данного рейтинга осталась без изменений, и представлена только белорусским рублем.