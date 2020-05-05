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Пугачёва вновь покорила поклонников. Галкин показал, как его супруга веселится с детьми
Источник материала: СТВ
Новости России. Максим Галкин поделился новым семейным роликом. В этот раз темой видео стала утренняя музыкальная импровизация.
«За пультом DJ Гарри, он сам выбирает мелодии, на танцполе Лиза и Маруся, а Алла с микрофоном импровизирует», –
Ролик набрал почти полтора миллиона просмотров. Поклонники отметили, что получилось очень весело и атмосферно. Фанаты упомянули, что отдельного внимания достойна собака Маруся, которая, кажется, не вполне прониклась вечеринкой и выглядит забавно растерянной.
Ранее Максим Галкин показал более необычное видео.
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Новости России. Максим Галкин поделился новым семейным роликом. В этот раз темой видео стала утренняя музыкальная импровизация. «За пультом DJ Гарри, он сам...
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