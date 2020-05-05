Пугачёва вновь покорила поклонников. Галкин показал, как его супруга веселится с детьми

Источник материала: СТВ

Новости России. Максим Галкин поделился новым семейным роликом. В этот раз темой видео стала утренняя музыкальная импровизация.

«За пультом DJ Гарри, он сам выбирает мелодии, на танцполе Лиза и Маруся, а Алла с микрофоном импровизирует», – рассказал о распределении ролей шоумен.



Фото: instagram.com/maxgalkinru

Ролик набрал почти полтора миллиона просмотров. Поклонники отметили, что получилось очень весело и атмосферно. Фанаты упомянули, что отдельного внимания достойна собака Маруся, которая, кажется, не вполне прониклась вечеринкой и выглядит забавно растерянной.

Ранее Максим Галкин показал более необычное видео.