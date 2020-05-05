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Пугачёва вновь покорила поклонников. Галкин показал, как его супруга веселится с детьми

05.05.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Максим Галкин поделился новым семейным роликом. В этот раз темой видео стала утренняя музыкальная импровизация. 

«За пультом DJ Гарри, он сам выбирает мелодии, на танцполе Лиза и Маруся, а Алла с микрофоном импровизирует», – рассказал о распределении ролей шоумен. 

Пугачёва вновь покорила поклонников. Галкин показал, как его супруга веселится с детьми
Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Ролик набрал почти полтора миллиона просмотров. Поклонники отметили, что получилось очень весело и атмосферно. Фанаты упомянули, что отдельного внимания достойна собака Маруся, которая, кажется, не вполне прониклась вечеринкой и выглядит забавно растерянной. 

Ранее Максим Галкин показал более необычное видео. 

Гарри исполнил французскую песню – здесь подробности

Люди в материале: Алла Пугачёва, Максим Галкин, Гарри Галкин, Елизавета Галкина

 
 
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Новости России. Максим Галкин поделился новым семейным роликом. В этот раз темой видео стала утренняя музыкальная импровизация.  «За пультом DJ Гарри, он сам...
 
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